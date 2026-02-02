KBO에 뜬 거대 고래… ‘울산웨일즈 프로야구단’ 공식 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월 2일 문수야구장, 창단식 개최



울산 스포츠 역사에 새로운 이정표

울산웨일즈 프로야구단이 공식 창단식을 열고 울산 연고 프로야구단의 출범을 대내외에 선언한다.

울산시는 2월 2일 오후 3시 문수야구장에서 울산웨일즈 프로야구단 창단식을 개최한다.

창단식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 허구연 KBO 총재, 김철욱 울산시체육회장, 시의회 의원, 구군 단체장, 야구 관계자, 선수단, 시민 등 500여명이 참석해 울산웨일즈의 공식 출범을 함께 축하할 예정이다.

행사는 창단 경과보고와 공식 엠블럼 공개를 시작으로 선수단 소개, 단기 수여, 창단 선언 퍼포먼스 순으로 진행되며 울산 연고 프로야구단의 출범 의미를 단계적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다.

특히 기존의 형식적 행사에서 벗어나 인공지능(AI) 기술과 영상 콘텐츠를 적극 활용한 미래형 스포츠 행사로 기획됐다.

선수단 소개 시간에는 선수별 인공지능(AI) 응원가와 인공지능(AI) 기반 이미지 연출을 함께 제공해 첨단 기술과 스포츠 콘텐츠의 결합이라는 울산만의 차별성을 상징적으로 보여준다.

본 행사에 앞서 브라스밴드 공연과 치어리더 공연, 인공지능(AI)으로 제작한 응원가 영상 상영 등 다양한 사전 축하 프로그램도 마련돼 행사 시작 전부터 현장 분위기를 끌어올릴 예정이다.

이날 처음 공개되는 울산웨일즈 공식 상징(엠블럼)에는 고래류 가운데에서도 강한 협동력과 조직력, 지능적인 전술을 상징하는 범고래 이미지를 반영했다.

팀워크과 전략을 중시하는 구단 운영 철학과, 산업수도로서 협업과 기술력을 바탕으로 성장해 온 울산의 도시 이미지를 함께 담아낸 상징물로, 향후 구단의 핵심 브랜드 자산으로 활용될 예정이다.

울산웨일즈 프로야구단은 오는 3월 20일 KBO 퓨처스리그 개막전을 시작으로 본격적인 시즌 일정에 돌입한다.

이에 앞서 오는 2월 12일부터는 제주도에서 전지훈련을 실시해 체력 강화와 조직력 향상에 집중하며 시즌 준비에 박차를 가할 계획이다.

시 관계자는 "울산웨일즈 프로야구단 창단은 단순한 팀 출범을 넘어 시민이 함께 즐기고 참여하는 스포츠 도시로 도약하는 계기"라며 "퓨처스리그에서 경쟁력을 갖춘 팀으로 성장해 '꿀잼도시 울산'을 대표하는 콘텐츠가 될 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.





AD

이번 창단은 지방자치단체가 주도해 프로야구단을 육성·운영하는 사례로, 지역 스포츠 인프라 확충과 시민 여가·문화 활성화를 동시에 추진하는 울산형 스포츠 정책의 상징적 성과로 평가된다.

울산 문수야구장.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>