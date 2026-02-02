제11회 대한의학회 의학공헌상에 김동집 가톨릭대학교 명예교수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제16회 윤광열 의학상, 조명래 대구가톨릭대학교 교수 수상

부채표 가송재단과 대한의학회는 '제11회 대한의학회 의학공헌상' 수상자로 김동집 가톨릭대 명예교수를, '제16회 윤광열 의학상' 수상자로 조명래 대구가톨릭대 의대 교수를 선정했다고 2일 밝혔다. 시상식은 지난 지난달 29일 열린 대한의학회 2026년도 정기총회에서 진행됐다.

대한의학회 의학공헌상은 국내 의학 발전의 기반 조성에 기여한 인사나 단체에 수여하는 상이다. 김 명예교수는 국내 혈액학과 조혈모세포이식 분야를 개척한 인물로 학문 발전과 국민 보건 향상에 기여한 공로를 인정받았다.

김 명예교수는 서울대 의대를 졸업했다. 대한혈액학회 회장, 대한암학회 이사장, 대한조혈모세포이식학회 회장, 대한적십자중앙혈액원장 등을 역임했다. 국내 최초로 동종조혈모세포이식에 성공했으며 후학 양성을 통해 난치성 혈액질환 치료 수준 향상에 기여했다는 평가다.

윤광열 의학상은 부채표 가송재단과 대한의학회가 2009년 공동 제정한 상이다. 국내 연구자의 우수 논문을 국내 학술지에 게재하도록 장려하기 위해 마련됐다. 최근 10년간 대한의학회지(JKMS)에 실린 논문 가운데 피인용 횟수와 인용 학술지 영향력 지수를 기준으로 수상자를 선정한다.

제11회 대한의학회 의학공헌상을 수상한 김동집 가톨릭대 명예교수. 부채표가송재단

AD

제16회 윤광열 의학상은 조 교수가 책임저자로 참여한 근감소증 관련 종설 논문에 돌아갔다. 해당 논문은 노화에 따른 근감소증의 병태생리와 진단, 치료 방향을 체계적으로 정리한 연구로, 고령화 사회에서의 임상적 중요성을 조명했다. 현재까지 194회 인용됐다.





AD

부채표 가송재단은 윤광열 동화약품 명예회장 부부의 사재 출연으로 2008년 설립됐다. 재단은 의학·약학·치의학 분야 학술상 제정과 연구 지원, 장학사업 등을 통해 사회 환원 활동을 이어가고 있다.

제16회 윤광열 의학상을 수상한 조명래 대구가톨릭대 교수. 부채표가송재단





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>