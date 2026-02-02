"영상 넘어 체험으로"…핑크퐁, 인터랙티브 앱 '베베핀 타운' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 세계 175개국 동시 론칭

생활 습관 익히는 '놀이형 콘텐츠'

'수동적 시청'서 '능동적 탐험'으로

AD

더핑크퐁컴퍼니는 베베핀의 세계관을 가상 공간으로 확장한 신규 인터랙티브 키즈 앱 '베베핀 타운(Bebefinn Town)'을 175개국에 동시 출시했다고 2일 밝혔다.

'베베핀 타운'은 넷플릭스 11개국 1위, 유튜브 구독자 7000만 명 돌파 등 글로벌 파급력을 입증한 베베핀 IP를 기반으로 한다. 가장 큰 특징은 콘텐츠 소비 방식을 '수동적 시청'에서 '능동적 탐험'으로 전환했다는 점이다. 아이들은 단순한 영상 시청을 넘어, 직관적인 인터랙션을 통해 콘텐츠의 주체로 참여하게 된다.

콘텐츠는 아이들의 일상과 밀접한 '생활 습관 시뮬레이션'에 초점이 맞춰졌다. 거실, 욕실, 부엌 등 집 안팎의 여섯 공간을 자유롭게 오가며 양치하기, 목욕하기, 옷 입히기 등 미션 게임 아홉 종을 수행하는 방식이다. 이 과정에서 아이들은 자연스럽게 올바른 생활 습관을 체득할 수 있다.





AD

더핑크퐁컴퍼니는 누적 다운로드 5억3000만 건을 기록한 기존 앱 시리즈에 이번 신작을 더해 포트폴리오를 다각화한다는 구상이다. 회사 관계자는 "베베핀 IP의 확장성을 바탕으로 사용자 참여형 콘텐츠를 지속해서 고도화하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>