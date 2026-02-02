"말없이 건넨 100만 원…청양을 멈춰 세운 청년의 한 문장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"형편이 힘든 분들께" 남기고 떠난 30대 추정 민원인, 군청 민원창구에 조용한 울림

30대 청년이 청양군청 민원실에 기부한 100만 원과 편지/청양군

요란한 기탁식도, 이름을 남기는 절차도 없었다.

충남 청양군청 민원창구에 잠시 들렀던 한 청년은 자신의 용무를 마친 뒤, 봉투 하나를 건네고 조용히 자리를 떴다. 그가 남긴 것은 성금 100만 원과 짧은 한 문장, 그리고 공공청사 안에 오래 남은 여운이었다.

청양군은 2일, 행복민원과를 방문한 한 익명의 민원인이 어려운 이웃을 위해 사용해 달라며 성금 100만 원을 기탁했다고 밝혔다.

군에 따르면 기부자는 30대 청년으로 보였으며, 개인 민원을 마친 뒤 창구를 다시 찾아 "형편이 힘든 분들에게 도움이 되었으면 한다"는 말과 함께 성금을 전달했다.

그는 별도의 기탁식이나 신분 공개를 정중히 사양했고, 절차를 최소화해 달라는 뜻을 전한 뒤 서둘러 군청을 떠났다.

현장에 남은 것은 봉투와 함께 전해진 짧은 편지였다.

"수고 많으십니다. 많은 돈은 아니지만 형편이 힘든 분들에게 도움이 되었으면 합니다. 익명으로 기부하고 싶습니다. 행복한 하루 되세요."

담담한 문장이었지만, 이를 접한 직원들과 주변 민원인들 사이에서는 한동안 말이 잦아들었다는 후문이다.

접수된 성금은 통합돌봄과 희망복지팀을 통해 충남사회복지공동모금회로 전달될 예정이다.

군은 투명한 절차를 거쳐 관내 복지 사각지대에 놓인 취약계층 가구에 지원할 계획이다.

김돈곤 군수는 "자신을 드러내지 않고 조용히 나눔을 실천해 주신 기부자의 따뜻한 마음에 깊은 존경과 감사를 드린다"며 "이 소중한 뜻이 꼭 필요한 이웃에게 온전히 전달되도록 하겠다"고 말했다.





청양군은 앞으로도 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 나눔 문화를 확산하고, 민관 협력을 통해 복지 사각지대를 촘촘히 메워나간다는 방침이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

