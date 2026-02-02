눈썰매부터 스파까지…에버랜드표 겨울 힐링 코스 선보여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에버랜드·캐리비안 베이를 하루에

판다월드·나비정원 등 실내 콘텐츠도 풍성

에버랜드는 겨울과 새해 시즌을 맞아 눈썰매와 신년 운세 체험, 힐링 스파를 하루에 모두 즐길 수 있는 겨울 콘텐츠를 선보인다.

삼성물산 리조트부문은 2일 에버랜드와 캐리비안 베이에서 다채로운 즐길 거리를 마련했다고 밝혔다.

에버랜드 눈놀이터 '스노우 플레이그라운드'. 삼성물산

에버랜드 눈썰매장 '스노우 버스터'는 모든 눈썰매 코스를 가동하고 있다. 레이싱 코스부터 약 200ｍ 길이의 익스프레스 코스 등 여러 난이도의 눈썰매를 즐길 수 있다.

또 붉은 말의 해를 맞아 2월 한 달간 신년 운세와 행운을 테마로 한 '포춘마켓(Fortune Market)'을 운영한다.

포춘마켓은 에버랜드가 올해 새롭게 선보인 월간 스페셜 프로젝트 '왓에버 시리즈'의 일환으로, 사주·타로 전문가가 상주해 에버랜드 고객이라면 누구나 무료로 운세 상담을 받을 수 있다.

운세 플랫폼 포스텔러와 협업한 AI 운세 체험과 꽃점, 수정구슬 운세 뽑기와 소원 부적 만들기 등 MZ세대 취향의 체험 거리도 마련돼 있다.

추위를 피할 수 있는 실내 콘텐츠도 풍성하다. 루이바오, 후이바오 등 판다 가족을 만나볼 수 있는 판다월드와 미리 봄기운을 느낄 수 있는 나비정원부터 슈팅고스트, 레니의 마법학교, 스페이스투어 등 실내 어트랙션을 운영한다.

겨울 시즌을 맞은 먹거리도 눈길을 끈다. 에버랜드 내 레스토랑에서 등갈비 오색 떡국, 얼큰 육전 조랭이떡국, 짬뽕 떡국 등 다양한 떡국 메뉴를 선보이고 있다. 떡국을 주문한 고객에게는 레니앤프렌즈 행운 부적도 제공한다.

에버랜드와 캐리비안 베이를 하루 동안 모두 즐길 수 있는 통합 이용권 '에버 투 캐비' 이벤트도 진행 중이다. 에버랜드 방문객은 오는 27일까지 캐리비안 베이를 무료로 이용할 수 있다.

'윈터 스파 캐비'로 변신한 캐리비안 베이. 삼성물산

캐리비안 베이는 야외 스파인 '윈터 스파 캐비'로 변신했다. 카피바라를 테마로 한 노천 힐링 스파와 사우나, 유수풀 전 구간을 따뜻하게 운영한다. 최상급 편백나무(히노끼) 노천탕과 핀란드식 사우나, 카리브 동굴 테마의 케이브 스파가 물멍과 인증샷 명소다.

특히 눈썰매장 인근 카니발 광장에서 캐리비안 베이 입구로 직행하는 '따스행 캐비 셔틀'도 무료로 운행해 이동 편의성을 높였다.

워터파크를 먼저 찾고 싶은 방문객은 투파크 이벤트를 활용하면 된다. 캐리비안 베이를 이용한 고객은 같은 날 오후 3시부터 에버랜드에 무료로 입장할 수 있다.





에버랜드 관계자는 "겨울에만 즐길 수 있는 스노우 액티비티와 신년 테마 콘텐츠, 그리고 힐링 스파까지 하루에 모두 경험할 수 있도록 다양한 이벤트와 즐길 거리를 준비했다"며 "올겨울 에버랜드에서 몸과 마음이 모두 따뜻해지는 특별한 여행을 즐겨보시길 바란다"고 말했다.





