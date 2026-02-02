블랙핑크 '마지막처럼' 뮤직비디오 15억뷰 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

그룹 블랙핑크의 '마지막처럼' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 15억회를 넘어섰다고 YG엔터테인먼트가 2일 밝혔다. 2017년 6월22일 영상을 공개한 지 약 8년 7개월 만이다.

이로써 블랙핑크는 15억뷰 이상의 영상을 총 5편 보유하게 됐다. 앞서 뮤직비디오 '뚜두뚜두'가 23억뷰, '킬 디스 러브'(Kill This Love) 21억뷰, '붐바야' 18억뷰를, '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 안무 영상이 19억뷰를 달성했다.

블랙핑크는 유튜브에서 총 50편의 억대 뷰 콘텐츠를 기록했다. 채널 구독자 수는 9970만명으로 세계 아티스트 중 가장 많다. 누적 조회수는 411억회를 돌파했다.

'마지막처럼'은 중독성 있는 가사가 특징인 댄스곡이다. 미국과 영국을 포함한 74개국 아이튠즈 송 차트에서 1위에 올랐다. 2017년 '세계에서 가장 많은 사랑을 받은 K팝 비디오'에 이름을 올리기도 했다.





블랙핑크는 최근 16개 도시에서 33회차에 걸린 월드투어 '데드라인'을 마쳤으며, K팝 여성 아티스트 최초로 영국 런던 웸블리 스타디움에 입성했다. 오는 27일 오후 2시 미니 3집 '데드라인'을 발매한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

