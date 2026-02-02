중진공, 규제합리화 유공 대통령 표창

글로벌 혁신특구 규제특례 34건 부여

찾아가는 중진공 통한 기업 현장 규제·애로 발굴

중소벤처기업진흥공단은 '2025 규제합리화 유공 정부포상'에서 단체부문 대통령 표창을 수상했다고 2일 밝혔다.

국무조정실이 주관하는 이번 포상은 규제애로 발굴 및 개선을 통해 기업 활력을 제고하고 국민 삶의 질 향상에 기여한 유공자에게 수여된다. 중진공은 1979년 설립 이래 중소벤처기업 현장 규제 해소와 신산업 육성을 위해 핵심적인 역할을 해 온 공로를 인정받았다.

30일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 ‘2025 규제합리화 유공 정부포상 수여식’에서 이병철 중진공 부이사장(오른쪽)이 규제합리화 유공 대통령 표창 수상 후 기념촬영을 하고 있다. 중진공

중진공은 규제자유특구 제도의 안정적 운영을 지원하며 전국 14개 시·도, 42개 규제자유특구에서 89건의 실증사업을 추진했다. 이를 통해 27건의 규제 개선을 이끌어냈으며, 종료된 실증사업을 기준으로 규제 개선율 67.5%를 달성하는 성과를 거뒀다.

또한 중진공은 글로벌 혁신특구 전담기관으로서 2024년부터 7개 특구를 지정하고 34건의 규제특례를 부여하는 등 신산업·신기술 분야의 규제 장벽 해소에 기여했다. 중진공 해외거점을 활용해 해외 실증·인증, 국제공동 연구개발(R&D) 등 81개 과제를 연계 지원하며, 국내 기업이 해외 시장에 진출할 수 있는 기반도 마련했다.

지난해 기관장이 주재하고 전 직원이 참여하는 현장 소통 프로그램 '찾아가는 중진공'을 신규로 도입해 총 69회 추진하며 중소기업 애로 및 건의사항을 개선하기 위한 노력을 이어갔고, 고용허가제 시스템 개선 등 실질적인 성과를 창출하기도 했다.





강석진 중진공 이사장은 "이번 대통령 표창은 현장에서 발로 뛰며 중소벤처기업의 목소리를 경청해 온 전 임직원의 노력과 기업인들의 적극적인 건의가 만든 결실"이라며, "올해는 찾아가는 중진공을 넘어, 현장의 문제를 해결하는 중진공이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.





