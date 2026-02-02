힘센 충남, 설 앞두고 중소기업에 50억 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

명절 자금난 선제 대응… 업체당 최대 1억 원, 금리 2% 지원

충남도가 설 명절을 앞두고 자금 부담이 되는 도내 중소 제조업체를 위한 긴급 유동성 지원에 나섰다. 저성장 기조와 대외 불확실성 속에서 경영 압박이 커진 중소기업의 숨통을 틔우겠다는 취지다.

도는 설 명절을 앞두고 도내 중소기업의 경영난 해소를 위해 특별 경영안정자금 50억 원을 지원한다고 2일 밝혔다.

도는 오는 6일까지 도내 중소기업을 대상으로 설 명절 특별 경영안정자금 신청을 접수한다. 업체당 최대 1억 원까지 지원하며, 대출 기간은 2년(2년 거치 일시 상환)이다. 이자 부담 완화를 위해 도는 업체와 금융기관 간 약정 대출 금리의 2.0%를 지원한다.

지원 대상은 도 정책자금인 제조업 경영안정자금을 이미 이용 중인 기업 가운데, 금융기관과 약정한 대출 기간이 아직 종료되지 않은 업체다.

단 기존 명절 특별 경영안정자금을 이용한 뒤 이자 지원 만료 후 1년이 지나지 않은 기업, 기술혁신형 경영안정자금 이용 기업, 경영안정자금 원금 상환 중인 기업은 이번 지원 대상에서 제외된다.

신청은 도내 은행과 사전 상담을 거친 뒤 충남경제진흥원 중소기업자금시스템을 통해 가능하며, 융자추천서를 발급받아 금융기관에서 대출을 실행하는 방식이다.





도 관계자는 "저성장 국면이 장기화되고 대내외 경제 불확실성이 확대되면서 제조업 중소기업의 자금 조달 부담이 커지고 있다"며 "명절을 앞둔 시기에 실질적인 유동성 지원이 이뤄질 수 있도록 정책자금을 신속히 집행해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

