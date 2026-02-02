본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[논단]기술적 검증 불가능한 'GMO표시제'

입력2026.02.02 13:39

시계아이콘01분 21초 소요
언어변환 뉴스듣기

'과속 단속 장비 없는 고속도로'
소비자 확인 불가, 신뢰 얻지 못해

[논단]기술적 검증 불가능한 'GMO표시제'
AD

오는 12월31일부터 '유전자변형식품(GMO) 완전표시제'가 시행된다. 새로운 제도를 만든 것은 아니다. 이미 2001년부터 시행하고 있는 'GMO 표시제'의 적용 대상을 확대하는 것일 뿐이다.


'알 권리'를 강조하는 소비자단체와 국산 콩·옥수수를 재배하는 농민이 환영하고 있다. 정반대로 소비자와 식품 산업계의 입장은 난처하다. 콩기름·전분당의 가격이 오르고, 원료 확보도 걱정해야 한다. 소비자·환경이 더 안전하고 깨끗해지는 것도 아니다.


완전표시제가 시행된 이후에 예상되는 시장의 혼란도 걱정이다. 유전자 변형 DNA·단백질이 제거된 전분당·콩기름에서 GMO 원료 사용 여부를 판단하는 일이 기술적으로 절대 불가능하기 때문이다. GMO 완전표시제에서는 숙달된 검사원이 육안으로 구분할 수 있는 특징을 확인하는 '원산지표시제'의 현품(現品) 검사도 불가능하다는 뜻이다. 그렇다고 다른 나라에서 재배해서 수입하는 옥수수·콩에 대해서 유럽연합(EU)의 'GMO 생산이력제'를 적용할 수도 없다.


결국 소비자의 입장에서는 생산업자의 일방적인 GMO 표시를 무조건 믿을 수밖에 없다. 과연 소비자가 현실적으로 확인이 가능하지 않은 GMO 완전표시제를 신뢰할 것이라고 기대하기는 어렵다. 자칫하면 관리가 불가능한 완전표시제가 사회적 불신만 증폭시키는 악법이 될 수도 있다.


GMO 완전표시제의 관리를 담당하는 식품의약품안전처는 먼 산을 보고 있다. 수입업자가 수입 과정에서 GMO를 확실하게 구분해서 취급했다고 밝히는 '구분유통증명서'를 믿고 있다. 식약처의 소극적인 입장은 고속도로에서 '과속하지 않겠다'는 운전자의 서약을 믿고 과속 단속 장비를 갖추지 않겠다는 것과 마찬가지다. 그런데 새로 개통하는 고속도로는 과속 단속 장비를 갖추기 전에는 예외 없이 폭주족의 놀이터가 돼버리는 것이 현실이다. 식품 시장은 다를 것이라는 주장은 설득력이 없다.


완전표시제 시행에 유예기간을 두는 방안도 어색하다. 대부분 국산 non-GMO 원료를 사용하는 간장은 내년부터 당장 시행하고, 전분당과 대두유의 경우에는 수입 GMO 원료의 활용 비중에 따라 유예기간을 차등화겠다는 것이다. 그러나 생산업자에게 유예기간에 필요한 뚜렷한 명분이 없다. 새로운 기술이나 제품을 개발해야 하는 것도 아니고, 수입 옥수수·콩에 반드시 계약재배가 필요한 것도 아니다.


GMO에 대한 사회적 거부감을 극복하는 적극적인 노력이 필요하다. 유전자 변형이 '신의 영역을 침해한다'는 낡은 인식은 확실하게 버려야 한다. 유전자 변형이 새로운 것도 아니다. 품종 개량을 위해 잡종교배를 활용하는 '육종'(育種)도 유전자 변형 기술이다. 육종에 의한 유전자 변형은 괜찮고, '역전사'(逆轉寫)나 '유전자가위'와 같은 첨단 생명공학 기술에 의한 유전자 변형은 안 된다는 억지는 부끄러운 것이다.


GMO의 인체·환경 위해성에 대한 우려도 의미가 없다. GMO의 위해 가능성은 전통적인 육종에 의한 농수축산물과 다르지 않다는 것이 명백한 과학적 팩트다. 심지어 GMO 거부에 앞장서고 있는 영국의 왕립학회도 GMO의 안전성은 인정한다. 식량의 절반을 수입하고, 곡물 자급률이 20%에도 미치지 못하는 우리가 국산 농산물을 지키기 위해 GMO를 거부한다는 억지는 소가 들어도 웃을 억지다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이덕환 서강대 명예교수, 화학·과학커뮤니케이션




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기