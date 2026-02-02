'샴푸·헤어팩 강자'…日 츠바키, 베인캐피탈에 인수

2000억엔에 인수…CVC캐피탈 주식 전량 매각

중국 시장이 전체 매출 40%…중일갈등에 IPO 실패

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피탈이 일본 파인투데이홀딩스(HD)를 2000억엔(1조8762억원)에 인수한다. 파인투데이HD는 인기 헤어케어 브랜드 '츠바키', '피노'와 '퍼펙트휩 클렌징폼'으로 잘 알려진 스킨케어 브랜드 '센카' 등을 보유한 일본 화장품 회사다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 베인캐피탈이 지배주주인 유럽 자산운용사 CVC캐피탈과 최근 협상안에 최종 합의했다고 2일 보도했다. 2021년 CVC캐피탈은 츠바키 등이 속한 시세이도의 퍼스널케어 사업 부문을 약 1600억엔(1조5010억원)에 인수, 파인투데이HD를 설립했다.

일본 파인투데이홀딩스에서 전개하는 브랜드들. 유명 헤어케어 브랜드 '츠바키'와 스킨케어 브랜드 '센카'를 보유하고 있다. 파인투데이HD.

AD

파인투데이HD는 외부인사를 등용해 경영 관리 체계를 정비, 시세이도로부터 분리된 독립 회사로서의 기반을 구축했다. 베트남에 있는 시세이도 할랄 인증 공장을 인수하는 등 동남아시아 시장 개척에도 힘썼다. 닛케이는 "CVC캐피탈은 앞으로 주식을 전량 매각해 베인캐피탈의 인수 절차에 협조할 예정"이라고 전했다.

베인캐피탈은 인수 후 매출 확대에 주력한다. 일본 마트 체인 이토요카도를 소유한 요크HD 등 유통기업 투자 이력을 바탕으로 일본 내 판매망을 확대하고, 동남아시아 등 해외 시장에서는 글로벌 네트워크를 활용할 것으로 예상된다.

CVC캐피탈은 연이은 상장 실패에 매각을 결정하게 됐다. CVC캐피탈은 2024년 12월 도쿄증권거래소 프라임 시장에 파인투데이HD를 상장할 예정이었으나 직전에 연기했다. 이어 지난해 가을 스탠다드 시장에 다시 상장을 신청했다가 취소했다. CVC캐피탈은 기업공개(IPO)를 통한 투자금 회수가 힘들어지자 베인캐피탈, KKR, 블랙스톤 등 여러 글로벌 PEF와 매각 협상을 시작했다.

닛케이는 중국 사업에 대한 투자자들의 우려로 상장 연기를 반복하게 됐다고 분석했다. 중일 또는 미중갈등이 계속되는 가운데, 중국과의 관계에 대한 영향이 큰 매출 구조가 상장 실패의 원인이라는 것이다. 이 회사의 중국과 홍콩 시장 매출은 전체의 약 40%를 차지한다.





AD

닛케이 분석에 따르면 베인캐피탈은 기존 CVC캐피탈의 산하에서의 성장 노선을 계승한다. 다만 중기 경영 계획 등은 재검토할 가능성이 있다. 닛케이는 "우선 일본과 동남아시아 매출 사업에 집중하고, IPO는 향후 고려할 수 있는 선택지 중 하나로 둘 것"이라고 전했다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>