더벤처스, AI 빅테크 3사와 파트너십…창업팀에 LLM 크레딧 지원

창업가 출신 파트너들이 설립한 초기 기업 전문 투자사 더벤처스가 오픈AI, 구글, 앤트로픽과 파트너십을 체결했다고 2일 밝혔다. 국내 초기 투자사 중 글로벌 빅테크 3사와 동시에 파트너십을 구축한 사례는 처음이다.

더벤처스는 이번 파트너십을 통해 투자 창업팀을 대상으로 각 사의 거대언어모델(LLM) 크레딧을 지원한다. 이로써 생성형 AI 서비스를 개발하는 초기 기업은 핵심 인프라 비용 부담을 실질적으로 덜 수 있게 됐다. AI 스타트업은 서비스 개발 초기부터 모델 학습과 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) 호출에 따른 컴퓨팅 비용이 매달 수백만원에서 수천만원까지 발생한다.

더벤처스가 투자한 창업팀들은 오픈AI의 GPT 시리즈, 구글의 제미나이, 앤트로픽의 클로드 중 서비스 특성에 가장 적합한 모델을 선택해 서비스 고도화에 활용할 수 있게 됐다.

더벤처스는 지난해 국내 최초로 AI 심사역 비키를 도입해 투자의사 결정 체계를 구축했다. 비키는 인간 심사역과 87.5%에 달하는 높은 판단 일치율을 보여주며, 통상 수개월이 소요되던 심사 기간을 1주일로 단축했다. 여기에 LLM 크레딧 지원까지 더해져 빠른 자금 집행부터 서비스 구현을 위한 기술 인프라까지 동시 제공하는 원스톱 지원 체계를 완성했다.

이은찬 더벤처스 심사역은 "초기 스타트업에게 가장 귀한 자원은 시간이며, 투자사의 빠른 피드백과 의사결정은 창업팀이 시장의 골든타임을 놓치지 않게 하는 최고의 조력"이라며 "빅테크 3사와의 협업은 포트폴리오사가 비용 제약 없이 기술 혁신에만 몰입할 수 있도록 돕는 실질적인 파트너십이 될 것"이라고 밝혔다.





한편 2014년 설립된 더벤처스는 액셀러레이터(AC) 및 벤처캐피털(VC) 듀얼 라이선스를 보유한 전문투자사다. 중소기업벤처기업부의 기술창업 지원 프로그램인 팁스(TIPS) 운영사로 활동하며 현재까지 한국, 동남아시아, 북미 등 글로벌 시장에서 250여개 이상의 기업에 투자했다.





