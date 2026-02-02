기아, EV3·4·5 GT라인업 확대…"전기차 시장 선도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GT, 듀얼 모터·주행 특화 사양

EV3·EV4 연식변경, 안전·편의사양 강화

EV9, 신규 트림 '라이트' 도입 선택 확대

기아가 고성능 전기차 GT 라인업을 확대하고 주요 모델 연식변경 모델을 선보인다.

기아는 2일 EV3·EV4·EV5 고성능 라인업 '더 기아 EV3 GT', '더 기아 EV4 GT', '더 기아 EV5 GT'를 출시하고, EV3·EV4·EV9의 연식변경 모델도 판매를 시작한다고 밝혔다.

EV4 GT(왼쪽부터)·EV3 GT·EV5 GT 외장. 기아

소형 SUV 'EV3'와 준중형 세단 'EV4', 준중형 SUV 'EV5'에 고성능 GT 라인업과 롱레인지 4WD(사륜구동) 모델을 추가한다. EV3 GT, EV4 GT, EV5 GT에는 듀얼 모터 시스템을 탑재해 강력한 주행 성능을 구현하고, GT 전용 내·외장 디자인과 펀드라이빙 특화 사양 적용으로 스포티한 주행 감각을 선사한다.

EV3 GT와 EV4 GT는 전·후륜에 각각 145kW, 70kW 모터를 탑재해 합산 최고 출력 215kW(292PS), 합산 최대 토크 468Nm(47.7kgf·m)를 발휘한다. EV5 GT는 155kW, 70kW 모터를 탑재해 합산 최고 출력 225kW(306PS), 합산 최대 토크 480Nm(48.9kgf·m)를 제공한다.

또 GT 전용 20인치 휠 및 퍼포먼스 썸머 타이어, 네온 색상 브레이크 캘리퍼, 전용 프론트·리어 범퍼, 전용 엠블럼을 장착해 디자인을 차별화했다. 실내에는 스웨이드 소재에 네온 색상 포인트를 더한 'GT 전용 스포츠 시트(1열)'와 전용 3스포크 스티어링 휠, 전용 클러스터 그래픽 유저 인터페이스(GUI), 하만카돈 프리미엄 사운드, 전용 액티브 사운드 디자인(e-ASD) 등을 적용해 역동적인 감성을 연출했다.

여기에 ▲프리뷰 전자 제어 서스펜션 ▲가상 변속 시스템 ▲다이내믹 토크 벡터링 제어를 적용, 전동식 파워 스티어링(MDPS)을 최적화해 보다 민첩하고 안정적인 주행 성능을 구현했다. EV5 GT에는 ▲운전석 에르고 모션 시트 ▲동승석 릴렉션 컴포트 시트 ▲동승석 워크인 디바이스 ▲2열 이중접합 차음 글라스 등 고급 사양을 기본 적용했다.

EV3 GT 가격은 5375만원, EV4 GT는 5517만원, EV5 GT는 5660만원이며, EV9 GT는 8463만원으로 정부·지자체 보조금 수혜 대상에 새롭게 포함됐다.

기아는 연식변경 모델 '더 2026 EV3'와 '더 2026 EV4'도 출시했다. 안전 및 편의 사양을 강화하면서 판매 가격을 동결해 뛰어난 경쟁력을 확보했다. EV3·EV4의 전 트림에 가속 페달 오조작으로 인한 사고 위험을 줄이는 '페달 오조작 안전 보조'와 '가속 제한 보조(GT 모델 미적용)'를 기본 적용했으며, 신규 디스플레이 GUI와 다양한 디스플레이 테마를 통해 최신 사용자 경험을 제공한다.

EV3 전 트림에 100W C타입 USB 단자를 전 트림 기본 적용하고, 어스 트림 이상에 스마트폰 듀얼 무선 충전과 간편 조작으로 1열 시트와 조명 밝기를 전환하는 '인테리어 모드'를 기본 탑재했으며, 주차 중 최대 4일까지 녹화 가능한 '빌트인 캠 2 플러스'를 신규 선택사양으로 운영한다.

EV3 가격은 스탠다드 에어 3995만원(개별소비세 3.5% 및 환경친화적 자동차 세제혜택 후 기준), 어스 4390만원, GT라인 4475만원, 롱레인지 에어 4415만원, 어스 4810만원, GT라인 4895만원이다.

EV4는 전 트림에 스마트폰 듀얼 무선 충전을 새롭게 적용하고 100W C타입 USB 단자의 상품성을 개선했으며, 어스 트림에 그레이 니트 헤드라이닝을 더하고 다이내믹 웰컴 및 에스코트 라이트 패턴을 1종에서 3종으로 확대해 프리미엄 감성을 한층 강화했다.

가격은 스탠다드 에어 4042만원, 어스 4501만원, GT라인 4611만원, 롱레인지 에어 4462만원, 어스 4921만원, GT라인 5031만원이다.

또 택시 고객의 편의를 고려해 2026 EV3·EV4 2WD(전륜구동) 모델에 빈차등, 갓등, 미터기 등 애프터마켓 용품 장착용 와이어링과 프로텍션 매트로 구성된 '애프터마켓용 컬렉션'을 신규 선택사양으로 운영한다.

더 2026 EV9 외장. 기아

대형 SUV 'EV9'의 연식변경 모델 '더 2026 EV9'은 편의 사양을 강화하고 내장재를 개선해 플래그십 전기차에 걸맞은 고급감을 확보했으며, 가격 부담을 낮춘 엔트리 트림 '라이트'를 추가했다.

EV9 전 트림에 테일게이트 비상램프를 추가하고 에어 트림 이상에 100W C타입 USB 단자를 기본 적용했으며, 롱레인지 4WD 모델에서 운영되는 6인승 스위블 옵션 패키지에 3열 열선시트를 추가해 편의성을 향상했다.

스티어링 휠에 위치한 조작 버튼과 도어 트림 가니쉬 등을 다크 그레이 글로스로 마감하고, 에어 이상 트림에는 크래쉬패드, 도어 암레스트 등에 스웨이드 감싸기를 적용해 실내 고급감을 한층 강화했다.

신규 트림 '라이트'는 기존 에어 트림 대비 합리적인 사양 조정으로 가격 접근성을 높였다. 실용성과 경제성을 갖춘 스탠다드 및 라이트 트림부터 편안한 주행감과 우수한 주행 가능 거리를 갖춘 롱레인지, 스포티한 디자인이 돋보이는 GT 라인, 강력한 성능을 갖춘 GT에 이르기까지 다양한 선택지를 제공한다.

에어·어스·GT 라인 트림의 판매 가격을 동결했다. 2026 EV9의 판매 가격은 스탠다드 ▲라이트 6197만원 ▲에어 6412만원 ▲어스 6891만원, 롱레인지 ▲라이트 6642만원 ▲에어 6857만원 ▲어스 7336만원이며, GT 라인은 7917만원이다.

더 2026 EV9 내장. 기아

아울러 EV5 스탠다드 모델은 환경친화적 자동차 세제혜택 반영 전 기준으로 ▲에어 4310만원 ▲어스 4699만원 ▲GT 라인 4813만원이며, 롱레인지 모델과 EV5 GT는 환경친화적 자동차 세제혜택을 반영 ▲에어 4575만원 ▲어스 4950만원 ▲GT 라인 5060만원이다.

정부·지자체 보조금과 전기차 전환지원금까지 반영될 경우 소비자 실구매가는 EV3·EV4 3200만원대, EV5 3400만원대, EV9 5800만원대부터 시작할 것으로 예상된다.

한편 기아는 보유 차량을 기아 인증중고차에 판매한 뒤 기아 전기차 신차를 구매할 경우, 트레이드인 프로그램을 통해 최대 70만원 신차 할인 혜택을 제공한다. 내연기관차를 전기차로 전환 시 추가 보조금을 지급하는 정부 정책과 연계해 쏘렌토 또는 카니발 보유 고객이 기존 차량을 판매하고 EV9을 구매할 경우 상향 대차 트레이드인 혜택 100만원을 더해 최대 170만원까지 할인 혜택을 제공한다.





기아 관계자는 "기아의 전동화 철학을 집약한 GT 모델 출시로 전용 전기차 라인업을 확대하고, 주요 모델의 연식변경을 통해 라인업 전반의 상품 경쟁력을 강화했다"며 "고객의 일상에 새로운 가치를 더하는 차별화된 모빌리티 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

