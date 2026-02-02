[오늘의신상]북한산 웅장함을 디저트로…안토·더플라자 신규 케이크 4종

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나무질감 살린 '600년 은행나무 케이크'

더플라자, 피스타치오 더한 밸런타인데이 케이크

한화호텔앤드리조트의 안토와 더 플라자가 신규 케이크 4종을 선보인다고 2일 밝혔다.

먼저 안토는 호텔이 품은 상징적 요소를 디자인에 녹여 ▲사계절 시그니처 ▲스페셜 ▲시즌 등 세 가지 라인업을 구성했다. 특히 북한산의 웅장함을 형상화한 '북한산 포시즌 쁘띠'는 지난해 전체 매출의 절반 이상을 기록할 만큼 인기가 높다. 올해는 홀케이크 버전을 추가하고 유자, 쑥, 밤 등 제철 식재료를 활용한다. 계절마다 색을 다르게 입혀 다양한 맛과 멋을 담았다.

안토 북한산 포시즌 홀케이크. 한화호텔앤드리조트

안토의 역사를 상징하는 '600년 은행나무 케이크'는 다크초콜릿 공예로 나무의 결과 흙을 표현했다. 초콜릿 시트 위에 얼그레이 무스와 패션후르츠, 살구를 조합한 크림을 겹겹이 쌓았다. '통나무 쁘띠'는 초콜릿 특수 분사 기법으로 실제 나무와 같은 질감을 살렸다. 프랑스 명품 초콜릿 발로나와 체리의 조화가 깊은 맛을 더한다. 두 케이크 역시 계절마다 색과 장식을 달리해 보는 즐거움을 준다.

스페셜 라인의 '셰프의 실수: 못난이 케이크'는 바닥에 떨어져 찌그러진 모양으로 '케이크는 예뻐야 한다'는 인식을 유쾌하게 허문다. 무지개 시트에 순우유 생크림과 베리 소스를 더해 맛까지 놓치지 않았다. 이 외에도 '딸기 쇼트', '블랙포레스트' 등 기본에 충실한 시즌 라인도 준비했다. 가격은 2만1000원부터며 노원, 도봉, 강북, 성북구 인근 주민은 10% 할인이 가능하다.

더 플라자 밸런타인데이 케이크. 한화호텔앤드리조트

더 플라자는 밸런타인데이를 겨냥해 시즌 케이크를 출시했다. 캐러멜과 모카 가나슈가 어우러진 라즈베리 초콜릿 무스 케이크로 붉은색 장미와 하트로 장식했다. 하트 초콜릿 안에는 최근 인기인 피스타치오 크런치를 넣어 바삭한 식감을 살렸다. 판매 기간은 다음 달 15일까지며 가격은 8만8000원이다.





한화호텔앤드리조트 관계자는 "단순한 디저트를 넘어 미술 작품을 감상하듯 즐길 수 있는 케이크를 구현하고자 했다"며 "안토와 더 플라자 케이크는 네이버 사전 예약 고객에게 10% 할인 혜택을 제공한다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

