아워홈, 급식 업계 최초 ‘블루리본’ 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스테디셀러 메뉴 ‘제육볶음·소불고기·된장찌개’ 공식 인증

아워홈이 국내 대표 미식 가이드인 '블루리본 서베이' 인증을 획득했다. 급식 분야에서 인증을 받은 것은 아워홈이 최초다.

아워홈은 대중 선호도가 높은 자사 단체급식 메뉴 3종이 '블루리본 서베이'로부터 인증을 획득했다고 2일 밝혔다.

AD

이번에 블루리본 서베이 인증을 획득한 아워홈 메뉴는 스테디셀러로 꼽히는 ▲제육볶음 ▲소불고기 ▲된장찌개까지 3종이다. 대중적으로 사랑받는 메뉴를 아워홈만의 레시피와 조리 노하우로 완성도 높은 맛을 구현해 '급식의 맛'에 대한 인식을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받았다.

그동안 아워홈은 식음 서비스의 본질인 '맛'으로 고객만족도를 높이는 데 역량을 집중해왔으며 개선된 메뉴의 맛과 품질을 객관적으로 검증 받고자 인증을 추진했다.

'제육볶음'은 돼지고기 앞다리살을 2.5㎜ 두께로 정교하게 썰어 부드러운 식감을 살렸고, 저수분 양념 공법을 적용해 은은한 불맛과 함께 매콤함을 더했다. '소불고기'는 과일로 단맛을 자연스럽게 끌어올려 고기 본연의 풍미를 구현했다. '된장찌개'는 된장 본연의 깊고 구수한 국물에 고등어구이를 곁들여 맛과 영양의 균형이 잡힌 정갈한 한상으로 완성했다.





AD

아워홈은 이번 인증을 시작으로 블루리본 서베이의 평가 시스템을 메뉴 개발과 품질 관리 전반에 적용해 '급식의 미식화'를 본격 추진한다는 계획이다. 맛의 완성도를 넘어 오감을 자극하는 식사 경험을 통해 일상을 풍요롭게 하는 급식 플랫폼으로 확장하겠다는 것이다. 또 모든 고객에게 표준화된 고품질 식사 서비스를 제공할 수 있도록 블루리본 인증을 컨세션, 다이닝 매장 등 전방위적으로 확장해 나갈 방침이다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>