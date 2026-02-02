휴젤, 파리 IMCAS 참가…톡신·필러·봉합사 포트폴리오 소개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프라이빗 프로그램 'REVOLAX Night in Paris' 개최

메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤은 히알루론산(HA) 필러 관계사 아크로스와 함께 지난달 29일부터 31일까지 프랑스 파리에서 열린 'IMCAS World Congress 2026'에 참가했다고 2일 밝혔다.

IMCAS는 세계 최대 규모의 미용성형 학회로 올해 27회를 맞았다. 행사에는 전 세계 400여 개 기업과 2만 명 이상의 의료진과 업계 관계자가 참석했다.

휴젤이 ‘IMCAS World Congress 2026’에 참여해 삼각 포트폴리오를 소개하고 있다. 휴젤

휴젤은 단독 부스를 운영하며 HA 필러 '리볼렉스', 보툴리눔 톡신 '레티보', 흡수성 봉합사 '리셀비' 등으로 구성된 포트폴리오를 소개했다. 필러와 톡신, 봉합사를 등의 제품군을 전면에 내세웠다.

행사 기간 중에는 핵심 파트너와 의료진을 대상으로 한 프라이빗 프로그램 'REVOLAX Night in Paris'를 처음 개최했다. 단기 전시 중심의 마케팅에서 벗어나 파트너십 강화를 염두에 둔 행보로 해석된다. 이 행사에는 유럽 지역 의료진과 의료 관계자 약 30명이 참석했다.





휴젤은 보툴리눔 톡신을 주제로 한 라운드 테이블에도 참여했다. 패널로 참석한 신승준 휴젤 의학사업부 상무는 "브랜드 신뢰를 더욱 탄탄히 다진 기회가 됐다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

