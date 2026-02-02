르세라핌, 첫 월드투어 피날레…20개 도시 31회 공연

르세라핌. 쏘스뮤직 제공

AD

그룹 르세라핌이 서울 앙코르 콘서트를 끝으로 첫 월드투어를 성공적으로 마쳤다고 소속사 쏘스뮤직이 2일 밝혔다. 이로써 총 20개 도시에서 31회 공연을 진행한 대장정의 마침표를 찍었다.

지난달 31일부터 2월1일까지 서울 잠실 실내체육관에서 진행한 앙코르 콘서트는 양일 모두 전석 매진을 기록했다. 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스 생중계에는 미국과 영국 등 전 세계 57개 국가 팬들이 접속해 공연을 즐겼다.

르세라핌은 플라잉 데크를 타고 관객과 가까이서 호흡하며 강렬한 무대를 선보였다. 공연 열기는 '스파게티', '크레이지' 등 주요 곡 무대에서 절정에 달했다. 다섯 멤버는 압도적인 에너지와 합이 돋보이는 댄스 브레이크로 현장을 달궜다. 영어와 중국어, 일본어 등 다양한 언어로 소통하며 글로벌 팬덤의 마음을 사로잡았다. 멤버들은 "피어나(팬덤명) 덕분에 잊지 못할 추억을 안고 간다"고 말했다.

이번 투어는 미니 3집 '이지', 미니 4집 '크레이지', 미니 5집 '핫'으로 이어지는 3부작 프로젝트의 마무리다. 르세라핌은 북미 투어 중 K팝 걸그룹 최초로 미국 유명 프로그램 '아메리카 갓 탤런트'에 출연하며 존재감을 드러냈다. 가수 차이이린과 배우 쉬광한 등 현지 톱스타들이 공연장을 찾아 응원을 보내기도 했다.





AD

르세라핌은 빌보드 박스스코어가 선정한 '2025년 가장 흥행한 K팝 투어 10선'에서 8위에 올랐다. 지난해 11월 도쿄돔 공연 실적이 빠졌는데도 K팝 걸그룹 중 가장 높은 순위를 기록했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>