GS리테일-IBK기업은행, 연 최고 8% 적금 출시…유통·금융 협력 강화

전용 금융 상품·공동 ESG 마케팅

블록체인 기반 결제 수단 협력 등 단계적 협업

GS리테일이 IBK기업은행과 업무협약을 맺고 유통산업과 금융서비스를 아우르는 협력체계 구축에 나선다.

GS리테일은 지난달 30일 서울 중구 IBK기업은행 본점에서 오진석 GS리테일 플랫폼SU장(부사장), 오정순 IBK기업은행 부행장 등 양사 관계자가 참석한 가운데 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

지난달 30일 서울 중구 IBK기업은행 본점에서 열린 업무협약식에서 오진석 GS리테일 플랫폼SU장 부사장(왼쪽 두번째)과 오정순 IBK기업은행 부행장(왼쪽 세번째) 등 관계자들이 기념 사진을 찍고 있다. GS리테일

이번 협약은 유통과 금융 분야에서 양사가 보유한 인프라와 역량을 융합해 고객에게 차별화된 경험을 제공하기 위해 추진됐다.

이날 협약식에서 양사는 ▲ 전용 금융 상품 출시 ▲ 공동 ESG 마케팅 캠페인 추진 ▲ 카드 제휴 마케팅 강화 ▲ 블록체인 기반 결제 수단 연계 시스템 구축 등 협력 사업을 단계적으로 추진하기로 했다.

첫 협업 사례로 GS리테일 전용 앱 '우리동네GS'와 연계한 고금리 적금 상품이 2일 출시됐다. 우대금리 적용 시 최고 연 8% 금리가 제공되는 적금 상품이며, 오는 4월 30일까지 선착순 5만 명 대상으로 운영된다.

이번 적금에는 ESG마케팅 요소도 반영됐다. 고객이 해당 적금에 가입하기에 앞서 '기부' 이벤트에 참여해야 우대금리를 받을 수 있도록 설계했다.

'기부' 이벤트 참여 고객 수에 비례해 최대 5억 원 규모의 기부금이 자동 적립된다. 조성된 기부금은 저소득층 아동과 청소년을 지원하는 데 사용된다. 양사는 '금융 상품' 이상의 가치를 제공하고자 '기부' 이벤트 결합형 상품을 선보이게 됐다. 고객은 '우리동네 GS' 앱 내 이벤트 페이지를 통해 적금 가입 및 기부 이벤트 참여 안내를 받을 수 있다.

양사는 향후 GS리테일의 'GS ALL 멤버십'과 IBK기업은행 모바일 앱(i-ONE Bank (개인))의 블록체인 기반 결제 수단을 연계한 서비스도 선보일 계획이다. 해당 결제 수단으로 GS25에서 결제 시 ▲GS ALL 포인트(GS리테일 전용 멤버십 포인트) 자동 적립 ▲상품 할인 등의 추가 혜택을 제공하는 방안 등이 활발하게 논의되고 있다.

더해, IBK기업은행 나라사랑카드를 기반으로 국군 장병 복지 향상을 위한 프로모션도 다양하게 진행하기로 했다.





이정표 GS리테일 마케팅부문장은 "양사가 보유한 유통, 금융 인프라와 역량을 융합해 고객에게 차별화된 경험을 제공하고 사업의 새로운 성장 동력을 마련하고자 한다"며 "단계적으로 추진하고 있는 공동 사업, 제휴 마케팅 협업 등을 성공적으로 선보이는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

