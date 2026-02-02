소진공, 경영위기 소상공인 대상 진단·멘토링·자금 패키지 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'2026년 희망리턴패키지' 재기사업화 소상공인 모집

중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단은 경영 위기를 겪고 있거나 폐업을 고민 중인 소상공인의 재도약을 지원하기 위해 '희망리턴패키지 재기사업화(경영개선·재창업)' 사업에 참여할 소상공인을 모집한다고 2일 밝혔다.

희망리턴패키지는 경영 정상화가 필요한 위기 소상공인과 폐업 이후 재기를 준비하는 소상공인을 대상으로 전문가 진단부터 교육, 1대 1 밀착 멘토링, 사업화 자금까지 재기 전 과정을 단계적으로 지원하는 사업이다.

이번 재기사업화 사업은 단순 자금 지원이 아닌 '원인 진단과 실행 중심' 지원이 특징이다. 먼저 분야별 전문가가 사업장을 직접 방문해 매출 감소 원인, 상권·업종 경쟁력, 운영 구조 전반을 종합적으로 진단한다. 이후 진단 결과를 바탕으로 맞춤형 교육과 사업계획 수립을 지원하고, 사업화 가능성이 우수한 소상공인에게는 전담 전문가(PM)를 배정해 1대 1 밀착 멘토링을 제공할 예정이다.

대전 소상공인시장진흥공단 본사

AD

특히 재기사업화 지원 대상자로 선정될 경우, 국비 최대 2000만원의 사업화 자금(국비의 50% 자부담)을 지원받을 수 있으며 해당 자금은 ▲매장 환경 개선 ▲브랜드·제품 개선 ▲마케팅·홍보 ▲판로 개척 등 실제 영업 현장에 활용하게 된다.

폐업 후 아직 사업자등록을 하지 않았거나 기존 업종과 다른 업종으로 재창업을 준비 중인 경우에도 신청 가능하다. 새출발기금 채무조정과 연계한 재창업 지원도 함께 추진된다. 특히 채무조정 정보(공공정보)가 등록된 폐업 소상공인이 재기사업화를 완료(재창업)한 경우, 수료증을 새출발기금에 제출하면 등록된 공공정보가 즉시 해제돼 재기의 부담을 실질적으로 완화할 수 있다.





AD

인태연 소진공 이사장은 "위기는 끝이 아닌 기회"라며, "희망리턴패키지 재기사업화가 소상공인이 위기를 극복하고 안정적인 재도약을 위한 든든한 디딤돌이 되도록 적극 지원할 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>