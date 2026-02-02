바디프랜드, 척추·근육 통합 관리기기 '메디컬팬텀로보' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20개 의료기기 인증 프로그램 내장

바디프랜드가 척추와 근육을 동시에 관리할 수 있도록 설계된 식품의약품안전처 인증 의료기기 '메디컬팬텀로보'를 출시했다고 2일 밝혔다.

척추·근육 통합관리가 가능한 바디프랜드 의료기기 신제품 ‘메디컬팬텀로보’. 바디프랜드

메디컬팬텀로보는 목 경추부와 허리 요추부의 추간판 탈출증과 퇴행성 협착증 증상 관리를 위한 근육통 완화 기능을 제공한다. 또 두 다리를 독립적으로 움직이며 전신 스트레칭 마사지까지 함께 경험할 수 있도록 한 제품이다.

메디컬팬텀로보에는 목·허리 디스크와 퇴행성 협착증에 도움이 되는 '견인 치료 프로그램'과 반복적인 자기장 신호 자극 원리인 펄스 전자기장(PEMF)을 활용한 '근육통 완화 프로그램'을 비롯해 총 20개의 의료기기 인증 프로그램이 내장돼 있다.

강도를 2단계로 설정할 수 있는 견인 치료 프로그램은 ▲목 디스크(Ⅰ, Ⅱ) ▲목 협착증(Ⅰ, Ⅱ) ▲허리 디스크(Ⅰ, Ⅱ) ▲허리 협착증(Ⅰ, Ⅱ)으로 구성돼 있다. 경추부 프로그램은 머리를 고정한 상태에서 목 뒷덜미 에어백의 팽창과 수축으로 경추를 부드럽게 지지해 견인하고, 목 주변을 집중적으로 마사지함으로써 근육 이완과 신경 부담 완화에 도움을 준다. 전동식 정형용 견인 장치로 특허받은 모드인 요추부 프로그램은 허리 라인을 따라 집중 마사지를 진행하면서 다리 마사지부의 각도를 굴곡시키고, 사용자의 고관절과 골반을 잡아당기며 요추 전만을 만들어내는 데 도움을 준다.

'근육통 완화 프로그램'은 XD-Flex 마사지 모듈에 전자석을 결합해 생성한 PEMF로 경추·흉추·요추·천추미추부의 근육과 신경을 자극해 근육통을 완화하는 프로그램이다. 사용자는 ▲PEMF 목 ▲PEMF 허리 모드를 통해 근육통 완화가 가능한 마사지 코스를 경험할 수 있다.

등부터 종아리까지 확장된 온열 시스템은 개인 선호에 따라 45도에서 55도까지 3단계로 조절 가능한데, 강화된 온열 기능이 혈류량 증가를 유도해 경직된 근육 이완에 도움을 줄 수 있도록 했다.

이 밖에도 15개의 끼임 방지 센서, OTA(Over The Air) 소프트웨어 자동 업데이트, 8인치 태블릿 리모컨, 최대 21cm까지 연장되는 다리 길이 자동 조절 시스템 등을 적용해 사용 편의성과 안전성을 강화했다.





바디프랜드 관계자는 "메디컬팬텀로보는 인체공학적 설계를 통해 목과 허리 부위 관리부터 전신 마사지까지 한 번에 경험할 수 있도록 한 제품"이라며 "앞으로도 현대인의 일상 속 근골격계 부담을 완화시킬 수 있는 의료기기 개발에 힘쓸 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

