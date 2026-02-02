셀트리온, 허쥬마SC 허가 임상 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3개월 내 유럽·국내 허가 신청

셀트리온이 유방암 치료제 허쥬마(성분명 트라스투주맙)의 피하주사(SC) 제형인 '허쥬마SC'의 허가용 임상을 완료했다고 2일 밝혔다. 3개월 내 유럽과 국내에서 품목 허가를 신청할 계획이다.

이번 임상에서는 허쥬마SC와 오리지널 트라스투주맙 SC 제형을 직접 비교해 약동학적(PK) 동등성을 입증했다. 안전성과 면역원성에서도 유의미한 차이가 나타나지 않았다. 셀트리온은 사전 협의를 거쳐 추가 임상 없이 허가 신청이 가능하다는 입장이다.

허쥬마SC는 히알루로니다제를 적용해 고용량 의약품을 피하주사로 투여할 수 있도록 설계됐다. 기존 정맥주사(IV) 제형은 투여에 약 90분이 소요됐지만 SC 제형은 약 5분 이내로 단축될 것으로 회사는 보고 있다.

유럽과 국내는 셀트리온 SC 제형 제품의 주요 시장이다. 의약품 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 2024년 기준 전 세계 트라스투주맙 시장 규모는 약 35억6000만달러(약 5조 1691억원)로 집계됐다.

셀트리온은 허쥬마SC를 계기로 SC 제형 제품의 개발·허가·생산·판매를 아우르는 체계를 갖췄다고 설명했다. 이미 램시마SC를 통해 SC 제형 상업화 경험을 축적한 만큼 향후 다른 바이오시밀러와 신약에도 SC 제형 적용을 검토하고 있다고 덧붙였다.

회사는 SC 제형화 기술을 외부 제약사에 제공하는 제형 변경 위탁생산(CMO) 사업으로의 확장도 추진할 계획이다.





셀트리온 관계자는 "허쥬마SC 허가 신청을 시작으로 SC 제형 제품 포트폴리오를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

