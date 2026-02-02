쉐보레, 2월 새출발 프로모션 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

할부 금리 인하와 현금 할인·유류비 지원

쉐보레가 2월 한 달간 전 차종을 대상으로 금융 및 할인 혜택을 강화한 특별 프로모션을 실시한다고 2일 밝혔다.

쉐보레는 첫 차 구매를 준비하는 고객과 새학기·취업·결혼·이사 등 새로운 출발을 앞둔 고객을 위해 맞춤형 할인 프로그램을 제공한다. 또한 금융 프로그램과 현금 할인에 더해 유류비 지원과 특별 할인 등 다양한 혜택을 중복으로 적용해 고객 혜택 규모를 확대했다.

쉐보레 트랙스 크로스오버. 쉐보레

쉐보레는 트랙스 크로스오버 구매 고객을 위해 전월 대비 강화한 금융 프로그램을 마련했다. 36개월 기준 3.5%, 60개월 기준 4.0%의 이율을 적용해 금융 부담을 낮췄으며, 30만원 현금 할인 혜택도 함께 제공된다. 또한 2025년 생산 차량 구매 고객에게는 최대 40만 원까지 유류비를 추가로 지원한다.

트레일블레이저 구매 고객에게는 30만 원의 현금 할인 혜택과 함께 36개월 4.0% 또는 60개월 4.5% 이율의 할부 프로그램을 운영한다. 또한 2025년 생산 차량 구매 시 생산 시점에 따라 최소 40만원에서 최대 60만원까지 유류비 혜택을 추가로 지원한다.

쉐보레는 이번 2월 프로모션에서 새출발을 앞둔 고객의 라이프 이벤트에 맞춘 'New Start 특별 할인 프로그램'을 운영한다. 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 구매 고객 중 신입생 또는 졸업생, 신입사원 또는 퇴직자, 신혼부부 및 출산 가정, 운전면허 신규 취득자, 새집 이사 또는 주택 구매 고객(가족 형제자매 포함)에게 30만원 할인 혜택을 적용한다. 아울러 쉐보레 차량을 처음으로 구매하는 고객(본인 한정)에게도 30만원 할인 혜택을 제공하며, 인생의 중요한 시작점에 선 고객들의 구매 부담을 덜어준다.

소형차 오너 고객에게는 20만원 할인 혜택을 마련했으며 쉐보레 슈퍼 패밀리 프로그램으로 쉐보레 차량 재구매 고객에게는 구매 이력에 따라 최대 100만원까지 단계별 혜택을 제공한다.





시에라 구매 고객을 위한 프로그램도 강화했다. 36개월 4.0% 이율의 초저리 할부 또는 60개월 4.5% 이율의 초장기 할부 조건과 함께, 콤보 할부 프로그램 선택 시 300만원의 현금 할인을 제공한다. 생산 시점에 따라 최소 100만원에서 최대 200만원까지 유류비를 추가로 지원하며, 사업자 명의로 시에라를 구매하는 고객 혹은 픽업트럭 보유 고객을 대상으로 100만원 특별 추가 할인 프로그램도 운영해 혜택을 극대화했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

