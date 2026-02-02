동대문구, '1인가구 맞춤 지원 강화'…상담·안전·취업·관계망 챙긴다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정서 취약 1대1 상담·대인관계 컨설팅 등

서울 동대문구(구청장 이필형)가 올해 1인가구의 생활 안정과 복지 향상을 목표로 안전·정서·생활 역량을 한데 묶은 '사각지대 없는 지원 체계'를 강화한다고 2일 밝혔다.

나를 돌보는 한끼 행사에 참석 중인 이필형 동대문구청장. 동대문구 제공.

동대문구는 전체 17만6684가구 가운데 49.5%인 8만7417가구가 1인가구(2025년 12월 기준)로, '혼자 사는 삶'이 지역의 보편적 일상이 됐다. 구는 "혼자 사는 인구가 급격히 늘면서 경제·정서·사회적 사각지대에 놓일 위험도 함께 커졌다"며 "필요한 순간에, 가까운 곳에서, 맞춤형으로 지원이 닿는 구조를 만들겠다"고 설명했다.

지난해 구는 맞춤형 상담, 야외 체험 활동, 문화·교육 프로그램 등을 운영해 1만9000여명이 참여했다. 구는 "단발성 이벤트가 아니라, 혼자 사는 주민이 필요할 때 도움을 요청하고 다시 일상으로 돌아갈 수 있는 '생활형 안전망' 구축에 초점을 맞췄다"고 밝혔다.

올해는 취약계층 1인가구와 중장년·노년층이 체감할 수 있는 실질 지원을 대폭 늘린다. 방향은 '불안의 원인별 맞춤'이다.

정서 취약 1인가구를 대상으로 1대1 맞춤 상담을 강화해 고립과 우울을 조기에 발견하고, 대인관계 컨설팅을 결합해 관계 회복의 출구를 마련한다. 고립과 외로움을 해소하기 위한 정서 지원 프로그램도 새로 신설한다.

경제적 불안을 줄이기 위해 고용 위기 1인가구 취업 역량 강화 교육을 실시하고, 집수리 교육, 호신술 등 안전 교육을 묶어 혼자 살아도 '스스로 지킬 수 있는 최소한의 기술'을 갖추도록 지원한다.

생활권 거점도 넓힌다. 동대문종합사회복지관 내 '마음ZIP'과 경동시장 청년몰 내 '이음마루'는 1인가구가 일상에서 들러 쉬고, 상담과 프로그램을 안내받고, 관계를 다시 연결하는 '동네 플랫폼' 역할을 하도록 운영을 고도화한다.

올해에는 '1인가구 문화제'도 연다. 구는 "상담과 교육만으로는 채우기 어려운 '관계의 빈틈'을 지역 네트워크로 메우겠다"며 "서로의 안부를 자연스럽게 주고받는 연결망을 더 촘촘히 구축하겠다"고 했다. 경동시장 신관 등 시장·골목 생활권 공간을 활용해 퇴근 후나 주말에도 참여할 수 있도록 문턱을 낮춘다.

지난해 상담·멘토링 사업은 '2025 서울특별시 1인가구 지원사업 우수 수기 공모전' 우수상을 수상했다.





이필형 동대문구청장은 "동대문구 1인가구 중에는 고립, 건강, 경제 등의 복합적인 어려움을 겪는 분들이 많다"며 "일회성 사업에 그치지 않고, 현장에서 체감할 수 있는 지원을 강화해 모두가 안심하고 살 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

