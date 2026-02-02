관광 침체한 태국…'디즈니랜드' 유치 승부수 건다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동부 경제 회랑(EEC) 디즈니랜드 구상

GDP 20% 차지하는 관광산업 침체 타개

아시아 대표 관광 대국 태국이 '디즈니랜드' 테마파크 유치에 승부수를 걸었다. 태국의 핵심 산업인 관광업이 외국인 관광객 감소로 침체 징후를 보이고 있는 탓이다.

태국 매체 '방콕포스트'에 따르면, 지난달 28일(현지시간) 파팟 라차킷프라칸 태국 교통 장관은 기자 회견을 열고 디즈니랜드 유치 프로젝트 추진 방안을 검토 중이라며 밝혔다.

그는 현지 매체와 진행한 인터뷰에서 "디즈니랜드 프로젝트는 단순한 꿈이 아니며, 민관협력 방식에 맞춰 타당성 조사를 진행하고 있다"고 설명했다. 주미 태국대사관 공식 홈페이지에도 해당 프로젝트가 소개된 상태이며, '관광과 투자 유치를 위한 핵심 프로젝트'로 소개하고 있다.

태국 방콕의 왓포 사원에서 관광객들이 구경하고 있다. 신화연합뉴스

태국 정부는 방콕 동부에 위치한 '동부 경제 회랑(EEC)'을 주요 부지로 낙점한 상태다. 해당 지역은 고속철도, 공항 등을 아우르는 첨단 도심으로 개발 중이다. 만일 디즈니랜드 유치에 성공하면 해외 관광객을 끌어들이는 '관광 허브'가 될 수 있다는 게 태국 정부의 구상이다. 다만 디즈니는 아직 공식적으로 해당 프로젝트 참여를 확정한 단계는 아닌 것으로 알려졌다.

태국 정부가 디즈니랜드 유치에 총력을 기울이는 이유는 태국의 관광 산업이 둔화 징후를 보이고 있기 때문이다. 지난해 태국을 방문한 외국인 관광객은 3290만명으로 전년 대비 7.23% 감소했다. 외국인 관광 수입은 1조5300억바트(약 70조원)로, 전년 대비 4.7% 줄었다.

도쿄 디즈니랜드. 연합뉴스

관광 산업은 태국의 기간 산업이다. 전체 국내총생산(GDP)의 약 20%를 차지한다. 태국이 아시아 관광 대국으로써 그 위상을 잃게 되면, 심각한 경제 불황에 빠질 위험이 있는 셈이다.

이와 관련, 미국 여행 전문 매체 스키프트(Skift)는 "태국 정부는 새로운 관광객 수요를 만드는 신규 프로젝트로 방향을 튼 것"이라며 "디즈니랜드는 항공사, 호텔, 철도 운영사가 EEC에 투자금을 지출할 명분을 제공한다"고 평했다.





한편 아시아에는 도쿄, 홍콩, 상하이 세 곳에 디즈니랜드가 있다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

