한국생산성본부, 지자체 역량 강화 전담 센터 신설

지자체·공무원 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 지원

한국생산성본부(KPC)는 지자체와 공공부문의 정책 수행 역량을 체계적으로 강화하고, 지역경제 활성화를 지원하기 위해 '자치역량센터'를 새롭게 신설했다고 2일 밝혔다.

창립 69주년을 맞는 KPC는 오랜 기간 축적해 온 공공부문 생산성 혁신, 성과관리, 인재 개발 노하우를 집약해 급변하는 행정 환경과 지역 산업 구조 변화 속에서 지방자치단체와 공무원의 실질적인 역량 제고를 지원하겠다는 목표이다.

자치역량센터는 지자체의 정책 목표와 지역 여건에 맞춘 역량 진단-설계-실행-성과 관리의 전 주기를 지원한다. 이를 통해 행정의 생산성을 높이고, 궁극적으로는 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣겠다는 구상이다.

이를 위해 주요 추진 사업으로 ▲지자체·공공기관 대상 조직 및 직무 역량 진단 ▲공무원 직급·직무별 맞춤형 역량 강화 프로그램 ▲지역 전략 산업과 연계한 정책·행정 역량 고도화 ▲지역 성과 창출을 위한 실행 중심 컨설팅 및 교육 등을 설정했다.

KPC는 향후 자치역량센터를 중심으로 지자체 협력 사업을 확대하고, 주민 체감형 성과 창출을 지원하는 등 지역 특성과 수요를 반영한 맞춤형 공공부문 역량 강화 모델을 지속적으로 고도화해 나갈 방침이다.





박성중 KPC 회장은 "2026년은 KPC가 공공부문과 지역을 위한 역할을 한층 더 강화하고 확대해 나가는 중요한 해"라며, "자치역량센터는 지자체와 공무원이 변화에 선제적으로 대응하고 지역경제 활성화의 중심 주체로서 역량을 발휘할 수 있도록 돕는 핵심 거점이 될 것"이라고 강조했다. 이어 박 회장은 "앞으로 KPC는 단순한 교육기관을 넘어, 지방정부와 함께 지역의 미래 경쟁력을 설계하는 전략적 파트너로서의 역할을 더욱 공고히 해 나가겠다"고 했다.





