LS일렉, HVDC 풀 라인업 공개…"에너지 고속도로 적임자"

'일렉스 코리아', '코리아 스마트그리드 엑스포' 동시 참가

HVDC변압기·데이터센터 배전솔루션 등 전략 제품 공개

LS일렉트릭(LS ELECTRIC)이 국내 최대 규모 전력산업 전시회에서 초고압직류송전(HVDC) 풀 라인업을 공개한다. LS일렉트릭은 국내 유일의 HVDC 사업자로서 확보한 기술력을 바탕으로 에너지 고속도로 사업의 핵심 솔루션을 집중 선보인다는 계획이다.

오는 4~6일 서울 코엑스에서 열리는 '일렉스 코리아 2026' 내 LS일렉트릭 전시장 조감도. LS일렉트릭

LS일렉트릭은 오는 4일부터 6일까지 사흘간 서울 코엑스에서 열리는 '일렉스 코리아 2026'과 '코리아 스마트그리드 엑스포 2026'에 동시 참가한다고 2일 밝혔다.

LS일렉트릭은 이번 전시에 25부스(242㎡) 규모로 참가해 '대한민국 에너지 고속도로에서 글로벌 전력산업의 미래를 보다'를 주제로 ▲에너지 고속도로 핵심기술 HVDC 풀 라인업 ▲데이터센터 맞춤형 모듈형 배전반 신제품 ▲스마트 팩토리 솔루션 등을 공개한다.

특히 에너지 고속도로 사업의 핵심인 HVDC 기술력을 전면에 내세울 계획이다. HVDC 변환용 변압기(C-TR), 무효전력보상장치(STACOM), 밸브(Valve) 등 주요 솔루션 풀 라인업을 통해 독보적인 기술력을 전시장을 찾은 고객들이 직접 확인할 수 있도록 한다는 설명이다.

LS일렉트릭은 '북당진~고덕', '동해안~수도권' HVDC 등 국내 대규모 HVDC 프로젝트 변환설비 구축 사업을 모두 수주한 바 있다. HVDC 사업 수주액은 이미 1조원을 넘어선 상황이다. 회사 측은 "글로벌 최고 수준의 기술력과 생산 역량은 물론 사업 수행 역량도 함께 인정받고 있다"고 설명했다.

HVDC는 발전소에서 생산한 교류(AC) 전력을 직류(DC)로 변환해 송전하는 방식으로 '송전 기술의 꽃'으로 불린다. 교류 송전 대비 손실이 적고 장거리, 대용량 송전에 유리하다. 정부가 추진하고 있는 서해안 에너지 고속도로를 시작으로 한반도 삼면을 잇는 'U자형' 국가 전력망 구성의 핵심 기술로 전 세계적으로도 수요가 급증하고 있다.

LS일렉트릭은 인공지능(AI) 데이터센터용 전략 신제품 '비욘드 엑스(Beyond X) MDB'도 최초 공개한다. 'Beyond X MDB'는 LS일렉트릭의 글로벌 최고 수준 배전반 설계, 엔지니어링 기술 노하우를 바탕으로 개발된 초슬림 모듈형 배전반이다. 이번 신제품은 기존 자사 제품 대비 설치 공간 효율을 30% 이상 개선해 공간 확장성과 운영 최적화를 중요시하는 데이터센터 중심 하이엔드 시장 맞춤형으로 개발됐다.

LS일렉트릭은 데이터센터 맞춤형 패키지 솔루션 공급 역량 강화를 통해 시장 확대에 더욱 속도를 낸다는 전략이다. LS일렉트릭은 글로벌 최대 데이터센터 시장인 북미를 중심으로 데이터센터 전력 솔루션 수주를 확대하고 있다. LS일렉트릭의 지난해 글로벌 데이터센터 관련 수주액은 1조원을 넘어섰으며, 북미에서만 8000억원 이상을 기록했다.

이번 전시에서 세계 최초 직류 배전 시스템을 기반으로 한 천안 'DC 팩토리' 사례와 디지털 인버터 주문 플랫폼 '스탠다드 패널 드라이브' 등 스마트 팩토리 솔루션도 공개할 예정이다.





LS일렉트릭 관계자는 "이번 전시를 통해 글로벌 수준의 HVDC 기술력과 풍부한 사업 역량을 강조함으로써 서해안 에너지 고속도로 사업을 수행할 적임자임을 다시 한번 확인할 수 있을 것"이라며 "대한민국 대표 전력 기업으로서 차세대 전력 산업을 선도할 혁신 솔루션을 선보이고 글로벌 전력 인프라 시장 미래를 소개할 예정"이라고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

