[K우먼톡]기금형 퇴직연금에 대한 오해와 진실

'규모의 경제'로 수익률 극대화

원리금 보장 묶인 자금 깨워야

증시가 날아오르고 있다. 우리가 경험하지 못했던 코스피 5000시대를 연초부터 달성하면서 오름세가 거세다. 한편 주식투자 성과가 높아지면서 낮은 퇴직연금 수익률이 다시 도마 위에 오르고 있다.



직장인들의 핵심적인 노후소득인 퇴직연금의 5년간 연평균 수익률은 2.86%로 물가상승률에 못 미친다는 지적이 계속 나오고 있다. 수익률을 좀 더 깊이 들여다보면 평균이 그렇다는 것이지 DC의 경우 운용을 잘하는 상위 1%는 수익률이 22.7%에 이르기도 한다. 2024년 기준 수익률이기 때문에 주식시장이 활성화된 2025년을 기준으로 하면 더욱 상승했을 것이다. 수익률은 선택한 상품에 따라 달라진다. 원리금 보장상품은 평균 3%대 수익률인 데 비해 실적배당형 상품은 평균 9% 수준으로 차이가 크다. 그러나 현재 우리나라 퇴직연금 적립금의 75%가 원리금보장상품에 있다 보니 수익률이 낮을 수밖에 없다.

퇴직연금 수익률 제고를 위한 대안으로 최근 집중 논의되고 있는 것이 '기금형 퇴직연금제도' 도입이다. 그런데 이 기금형 제도 도입에 대해 항간에 많은 오해가 있는 듯하다. 어느 유명 경제 유튜버까지 기금형 퇴직연금제도를 국민연금공단처럼 하나의 거대한 퇴직연금본부를 만들어 퇴직연금을 다 모아서 하나로 운용하는 것으로 설명하는 것을 들었다. 대단한 오해라고 생각한다. 이러한 오해가 발생한 데는 입법부나 정책당국, 퇴직연금 전문가들도 책임이 있다고 생각한다.

일단 기금형 퇴직연금제도 정의부터 살펴보자. 현재 퇴직연금제도는 은행, 보험회사, 증권사 등 금융기관과 하나의 회사가 일대일 계약을 통해 퇴직연금 운용관리를 맡기는 '계약형 퇴직연금제도'가 원칙이다.

기금형 퇴직연금은 별도의 기금 법인을 만들어 하나의 회사만이 아니라 여려 회사소속 근로자의 퇴직연금을 모아서 운용하는 방식이다. 현재 계약형에서 근로자 개인이나 회사가 자신 또는 자기 회사의 연금자산운용을 결정하는 것과 달리 기금형은 퇴직연금 운용 전문가들로 구성된 기금법인에 운용을 전적으로 맡기는 것이다. 여러 회사 소속 근로자의 퇴직연금을 모아서(pooling), 규모의 경제 효과를 살려서 운용하기 때문에 수익률이 높아질 가능성이 크다. 회사의 퇴직연금을 '계약형'으로 할지 '기금형'으로 할지는 어디까지나 선택이다. 현재 30인 이하 사업장 근로자만 가입할 수 있는 근로복지공단의 중소기업퇴직연금기금이 바로 그러한 기금형 퇴직연금이다. 계약형을 할지, 기금형을 할지는 사업장의 근로자와 사용자가 선택하는 것이다. 그런데 현재 30인 이하를 제외하고는 기금형 제도 자체가 법률상 인정되지 않기 때문에 기금형 제도를 도입하여 선택의 폭을 넓히자는 것이 현재 기금형 제도 논의의 취지이다.

퇴직연금은 기본적으로 '의무화된 사적 연금'이다. 공적연금인 국민연금과 달리 정부가 제도의 틀을 설계할 수 있어도 정부가 마음대로 끌어와서 환율 방어나 주가 방어에 사용할 수는 없는 것이다. 정부가 지급을 보장할 수도 없다. 그리고 일부 적립, 일부 부과방식인 국민연금과 달리 전적으로 자신이 적립한 금액 내에서 수익률을 더하여 지급받는 것이다. 그러니 퇴직연금의 주체인 노사가 자신의 판단과 책임하에서 노후보장 소득을 든든히 할 수 있도록 제도적 선택의 폭은 넓힐 필요가 있다고 본다.





김경선 한국퇴직연금개발원 회장·전 여가부 차관





