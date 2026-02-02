산청군, 읍면 순방 마무리 … 군민과 현장 소통 강화

군민 생활 불편 현장에서

청취, 소통 행정 강화

경남 산청군은 차황면 방문을 끝으로 '2026년도 주민과의 소통을 위한 읍면 순방' 일정을 마무리하며, 군민과 직접 소통하는 현장 중심 군정에 한층 더 속도를 내고 있다.

이번 읍면 순방은 군정 주요 시책을 공유하고, 지역 현안과 주민 건의 사항을 직접 듣기 위해 마련됐으며, 형식적인 보고를 넘어 군민의 생활 속 불편과 지역별 과제를 현장에서 확인하는 데 중점을 뒀다.

2026년 산청군 주민과의 대화 현장 사진.

특히 ▲농업 ▲복지 ▲안전 ▲교통 ▲정주 여건 개선 등 군민 생활과 직결된 사안에 대해 군수가 직접 설명하고 즉각적인 검토를 지시하는 등 실질적인 소통 행정을 펼쳤다는 평가다.

산청군은 이번 읍면 순방을 통해 접수된 주민 건의 사항을 체계적으로 정리해 ▲추진 가능 여부 검토 ▲부서별 후속 조치 ▲단기해결 가능 사항 즉시 시행 ▲중장기 계획 반영 여부 등을 면밀히 검토할 예정이다.

또한. 단순 건의 접수에 그치지 않고, 처리결과를 주민에게 공유함으로써 군민이 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 관리해 나갈 계획이다.





이승화 군수는 순방 기간 동안 "군정의 방향은 행정이 아닌 군민의 삶에서 나와야 한다"며, "현장에서 들은 목소리는 군정에 적극적으로 반영하고, 가능한 사안부터 하나씩 실행해 나가겠다"고 말했다.





