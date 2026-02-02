"물러설 곳 없다"…완도 도의원 선거, 전·현직 의장 '맞짱'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조인호 vs 김양훈, 자존심 건 진검승부

박재선 '1선거구' 여유…안정적 리드

전남 완도군 도의원 선거판이 요동치고 있다. 단순한 정당 지지율 대결을 넘어 전·현직 기초의회 의장 간의 자존심을 건 '혈투'와 지역 숙원 사업인 대형 SOC 예산 확보 전쟁이 맞물리면서다.

특히 광주~완도 고속도로 건설과 해양치유산업 등 완도의 백년지대계를 결정할 굵직한 현안을 두고, 누가 실질적인 예산을 끌어올 수 있는 '적임자'인지를 묻는 유권자들의 목소리가 커지고 있다.

김양훈 완도군의장, 박재선 완도군의원, 조인호 전 완도군의장(가나다 순). 이준경 기자

◆ 제2선거구… 금일 '관록' vs 고금 '현직', 물러설 곳 없는 승부

금일·고금·약산·신지를 아우르는 제2선거구는 이번 선거의 최대 격전지다. 더불어민주당 공천장을 거머쥔 조인호 전 의장과 무소속으로 링 위에 오른 김양훈 현 의장이 정면으로 충돌한다.

금일면 출신의 조인호 후보(더불어민주당)는 군의원 4선을 지낸 베테랑이다. 그는 '완도군 섬 발전 기본 조례'를 발의하는 등 도서 지역 정주 여건 개선에 주력해왔다.

조 후보는 "광주~완도 고속도로 2단계 사업의 조기 착공과 국도 77호선 연결은 강력한 집권 여당의 힘과 관록 있는 정치력이 필수"라며 중진 역할론을 강조하고 있다. 주요 공약으로 야간운항 확대 등 '섬 교통권 보장'을 내세워 표심을 공략 중이다.

이에 맞서는 고금면 출신 김양훈 후보(무소속)는 제9대 후반기 의장을 역임한 현직 프리미엄과 실용주의를 무기로 삼았다. '당보다 인물'을 내세운 그는 노인 목욕비 지원, 느린학습자 평생교육 지원 등 생활 밀착형 복지 의정 성과를 앞세운다.

김 후보는 "지역 실익 중심의 예산 확보"를 기치로 내걸며, 자치경찰사무 지원 조례 개정 등 섬 치안 문제 해결 능력도 입증했다는 평가다. 지역 정가에서는 두 후보의 대결을 두고 "단순한 당 대 당 구도를 넘어선 인물론의 대결"로 보고 있다.

조 후보가 민주당의 조직력을 등에 업었다면, 김 후보는 완도 면 단위 중 인구가 많은 고금면의 압도적 지지 기반과 현직 의장의 행정 네트워크를 보유하고 있어 승패를 섣불리 예측하기 어렵다는 분석이다. 금일과 고금의 소지역주의 표심 향방이 당락을 가를 '캐스팅보트'가 될 전망이다.

◆ 제1선거구… 박재선, 정책 능력 앞세워 '안정적 독주'

완도읍권인 제1선거구는 박재선 현 군의원(더불어민주당)이 단독 출마 양상을 띠며 안정적인 흐름을 이어가고 있다.

박 의원은 군의회 행정자치위원장을 역임하며 보여준 정책 전문성을 강점으로 내세운다. '수목원·정원 조성 지원 조례', '우리동네 복지기동대 설치 조례' 등 구체적인 정책 성과가 그의 무기다. 그는 완도 해양 산업의 국가적 브랜드화와 교육 예산 확보를 핵심 의제로 제시하며, 탄탄한 지역 내 가족 조직력을 바탕으로 세를 굳히고 있다.

이번 선거를 관통하는 핵심 키워드는 단연 '예산 견인력'이다. 유권자들은 완도의 물류와 관광 지도를 바꿀 광주~완도 고속도로 건설과 미래 먹거리인 해양치유산업을 속도감 있게 추진할 인물을 원하고 있다.

조인호, 김양훈 두 후보 모두 중앙 인맥과 정치적 담판 능력, 혹은 행정 네트워크를 강점으로 내세우며 자신이 '예산 확보의 적임자'임을 호소하고 있다. 박재선 의원 역시 정책적 논리를 바탕으로 한 예산 확보 능력을 강조한다.





지역 정가의 한 관계자는 "이번 선거는 완도의 지도를 바꿀 대형 SOC 사업을 누가 더 속도감 있게 추진할지에 대한 군민들의 실리적 판단이 선거 결과를 좌우할 것"이라고 진단했다. 완도 민심이 '조직', '인물', '정책' 중 어디에 손을 들어줄지 귀추가 주목된다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

