쿠팡, 5년간 美본사 등 특수관계자에 2조5000억 지급

한국법인 쿠팡이 2024년 미국 본사 등 특수관계자에 이전한 자금이 9400억원에 육박하는 것으로 드러났다. 그해 한국에서 벌어들인 순이익을 웃도는 수준이다.

1일 쿠팡의 최근 4년 간 감사보고서 등을 분석한 결과 회사의 특수관계자 비용은 2020년 1503억4000만원에서 2024년 9390억4800만 원으로 5년 만에 약 6배 불었다. 쿠팡이 이 같은 방식으로 5년간 미국 본사인 쿠팡 Inc 등 특수관계자에 지급한 비용만 2조5000억원이 넘는다.

쿠팡은 2024년 41조2901억원의 매출을 올렸다. 이중 상품 매입이나 물류 운영비 등을 제외한 영업이익은 1조2000억원, 각종 세금과 비용을 마저 제한 뒤 남긴 순이익은 7849억원이었다. 그해 미국 본사 등 특수관계자에 지급한 비용이 순이익보다 1500억원 이상 많은 셈이다.

2024년 쿠팡이 집행한 특수관계자 비용 중 가장 많은 6195억원가량은 쿠팡 Inc의 자회사인 '쿠팡 글로벌 LLC'로 향했다. 쿠팡 글로벌 LLC는 해외 직구 사업을 담당하는 법인으로, 쿠팡 Inc가 지분 100%를 갖고 있다.





구글, 애플과 같은 외국계 기업은 한국에서 발생한 이익을 지식재산권 사용료 등의 명목으로 본국에 보낸다. 반면 매출의 90% 이상이 한국에서 발생하는 쿠팡은 산출 근거를 확인하기 어려운 경영 자문 용역비 등을 자금 이전의 명목으로 제시하고 있다. 감사보고서에는 포괄적인 항목만 기재돼 있어 실제 용역이나 사용료가 공정가격에 맞게 산정됐는지 여부를 외부에서 확인하기 어렵다.

