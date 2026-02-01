박형덕 시장 "시민의 삶을 바꾸는 기록…도시의 이정표 될 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박형덕 동두천시장, '동두천 미래전략' 출판기념회 개최

박형덕 동두천시장이 시정 운영의 기록과 도시의 미래 청사진을 담은 저서 '동두천 미래전략'의 출판기념회를 열고 시민들과 소통하는 시간을 가졌다.

박형덕 동두천시장이 1일 시정 운영의 기록과 도시의 미래 청사진을 담은 저서 '동두천 미래전략'의 출판기념회를 개최하고 있다. 이종구 기자

1일 경기 동두천시 생연동 하나로웨딩홀에서 열린 이번 행사는 김성원 국회의원, 김승호 동두천시의회 의장을 비롯한 주요 내빈과 수많은 동두천 시민들이 참석한 가운데 뜨거운 열기 속에서 진행됐다.

박 시장의 저서 '동두천 미래전략'은 민선 8기 취임 이후 추진해온 주요 정책들과 변화의 흐름을 체계적으로 정리한 기록물이다. 단순히 성과를 나열하는 데 그치지 않고, 동두천이 처한 현실을 냉철하게 진단하며 향후 나아가야 할 중장기적 과제를 제시하는 데 초점을 맞췄다.

박 시장은 이날 인사말을 통해 "정책은 실행으로 평가받지만, 기록으로 남을 때 비로소 시민의 공동 자산이 된다"며 "이 책이 동두천의 과거와 현재, 그리고 미래를 잇는 하나의 이정표가 되길 바란다"고 소회를 밝혔다.

출판기념회는 박 시장의 시정 철학인 '현장 중심 행정'을 공유하는 토크 형식으로 꾸며졌다. 특히 '동두천 미래전략'이라는 슬로건 아래 제시된 교육발전특구 지정, 지역 경제 활성화 방안, 정주 여건 개선 등 구체적인 비전은 참석자들로부터 높은 호응을 얻었다.

행사에 참석한 한 시민은 "시장님이 직접 발로 뛰며 고민한 흔적들이 책에 담겨 있어 동두천의 미래가 더욱 기대된다"며 소감을 전했다.

한편, 박형덕 시장은 민선 8기 들어 개청 이래 최대 규모인 국·도비 4006억원을 확보하고, 성매매 집결지 정비와 청년 공공임대주택 건립 등 해묵은 난제들을 하나둘 해결하며 '변화와 체감의 시정'을 이끌고 있다는 평가를 받고 있다.





이번 출판기념회를 기점으로 박 시장은 시민들과의 소통 접점을 더욱 넓히고, 저서에서 밝힌 미래 전략들을 시정에 적극 반영해 '시민이 행복한 동두천' 건설에 속도를 낼 방침이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

