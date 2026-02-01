美텍사스, 中기업 '개인정보 유출 위험' 이유로 전면 차단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

TCL·하이센스·알리바바 등 포함돼



미국 텍사스주가 중국 기술 기업들을 개인정보 수집과 안보 위협 가능성을 이유로 전면적인 사용 제한 조치를 내렸다.

1일 텍사스주 공식 홈페이지에 따르면 그레그 애벗 텍사스 주지사는 최근 성명을 통해 "중국 공산당(CCP) 및 중국 정부와 연계된 기술이 주 정부 직원과 공공 기기에서 사용되는 것을 전면 금지한다"고 밝혔다.

2026 CES에 마련된 중국 전자제품 회사 TCL의 부스. 연합뉴스 제공

AD

애벗 주지사는 "적대적 외국 세력은 인공지능(AI)과 하드웨어, 애플리케이션을 활용해 개인 정보를 수집·유출하고 이를 악용하고 있다"며 "중국 기업들의 기술이 텍사스 주민의 개인정보를 침해하고 국가 안보를 위협하는 통로가 되는 것을 용납할 수 없다"고 덧붙였다.

'금지 기술 목록'에는 TCL, 하이센스, 알리바바, 바이두, 샤오미, TP-Link, CATL, 센스타임, 메그비, 아이플라이텍, 유니뷰, 쉬인(Shein), 테무(Temu) 등 중국 대표 AI·가전·플랫폼 기업들이 대거 이름을 올렸다.

텍사스주 정부는 이들 기업의 기술이 사용자 위치 정보와 음성·영상 데이터, 생체 정보 등을 불투명하게 수집해 중국으로 이전할 가능성이 있다고 봤다.

이번 조치로 인해 최근 발표된 TCL과 소니의 합작법인(JV)을 둘러싼 경계감도 커졌다. 중국 기업이 관여하는 공급망과 데이터 처리 구조 전반이 규제 당국의 검토 대상이 될 가능성이 커졌기 때문이다.





AD

업계에서는 중국 기업의 기술이 결합한 제품이 잠재적인 감시 도구로 인식되고 있다고 보고 있다. 중국 기업의 데이터 수집이나 처리 방식에 대한 불신이 점차 정책화되고 있다는 분석이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>