용산구, 용문·후암·이촌 전통시장 이용자에 '설맞이 환급' 행사

3개 시장서 구매액 따라 최대 2만원

서울 용산구(구청장 박희영)가 설 명절을 앞두고 구민의 장보기 부담을 덜고 전통시장과 지역상권 소비를 촉진하기 위해 관내 전통시장에서 온누리상품권 환급 행사를 진행한다.

박희영 용산구청장이 지난해 설 연휴를 앞두고 용산용문시장을 방문해 장을 보며 상인들에게 인사를 하고 있는 모습. 용산구 제공.

이번 행사는 용산용문시장·후암시장·이촌종합시장 등 3개 전통시장에서 시장별 일정에 따라 운영되며, 구매 금액에 따라 온누리상품권(또는 시장 내 사용 가능한 화폐)을 환급한다.

용산용문시장은 2월 9일 당일 구매 고객을 대상으로 2만원 이상 구매 시 시장 내 점포에서 사용 가능한 '용용이화폐' 5000원, 4만원 이상 구매 시 5000원권 2매(총 1만원)를 환급한다.

후암시장은 2월 11~12일 3만5000원 이상 구매 시 1만원, 7만원 이상 구매 시 2만원을 온누리상품권으로 환급한다. 이촌종합시장은 2월 14~16일 행사 기간 7만원 이상 구매 고객에게 온누리상품권 1만원을 환급한다.

용산구는 정부(중앙부처) 주관 환급 행사도 용산용문시장에서 함께 진행한다. 농·축산물 및 수산물 구매 금액에 따라 3만4000원 이상 6만7000원 미만 구매 시 1만원, 6만7000원 이상 구매 시 2만원을 온누리상품권으로 환급한다.

용산구는 설 명절 기간 구민들이 전통시장을 안전하게 이용할 수 있도록 2월 2~3일 관내 전통시장 6곳을 대상으로 전기·가스·건축·소방 등 분야별 안전점검을 실시할 예정이다. 골목형 상점가 활성화를 위해 구청 전 부서와 동주민센터, 용산구시설관리공단 직원이 참여하는 '직원 전통시장·골목형 상점가 가는 날'을 2월 10~12일 진행한다.





박희영 용산구청장은 "구민 여러분이 안심하고 이용하실 수 있도록 안전관리도 꼼꼼히 챙기겠다”며 “ 이번 명절에는 전통시장에 발걸음해 지역경제에 따뜻한 활기를 더해주시길 부탁드린다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

