아스콘공업협동조합, 광주·전남사랑의열매에 성금 전달

광주전남아스콘공업협동조합과 전남지역 아스콘사업협동조합이 공동으로 지역사회 이웃 돌봄을 위해 광주·전남 사랑의열매에 각각 1,000만 원씩 총 2,000만 원의 성금을 기부했다. 광주·전남사회복지공동모금회 제공

광주·전남사회복지공동모금회(이하 광주·전남 사랑의열매)는 광주전남아스콘공업협동조합과 전남지역 아스콘사업협동조합이 공동으로 지역사회 이웃 돌봄을 위해 광주·전남 사랑의열매에 각각 1,000만 원씩 총 2,000만 원의 성금을 기부했다고 1일 밝혔다.

지난달 30일 오전 광주 상무대로에 위치한 광주전남아스콘공업협동조합에서 진행한 전달식에는 임경준 광주전남아스콘공업협동조합 이사장을 비롯한 조합원 관계자와 박흥철 광주 사랑의열매 사무처장, 김동극 전남 사랑의열매 사무처장 등 관계자들이 참석했다.

광주전남아스콘공업협동조합은 지난 2020년부터 '희망나눔캠페인' 등을 통해 지속적인 성금 기부를 이어오며 지역사회 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다. 이번에 전달된 성금은 광주와 전남 지역의 돌봄 이웃 및 사회복지시설 지원에 사용될 예정으로, 취약계층의 생활 안정과 복지 사각지대 해소에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.

임경준 광주전남아스콘공업협동조합 이사장은 "지역의 이웃들이 따뜻하고 행복한 겨울을 보내길 바라는 마음으로 조합원들과 뜻을 모았다"며 "작은 정성이지만 어려운 이웃들에게 위로와 힘이 되기를 바란다"고 전했다.





광주·전남 사랑의열매 관계자는 "광주전남아스콘공업협동조합의 꾸준한 나눔 실천은 지역사회에 큰 귀감이 되고 있다"며 "기탁된 성금이 꼭 필요한 이웃들에게 투명하고 책임감 있게 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

