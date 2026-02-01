이 대통령, 온두라스 특사로 부승찬·이훈기 의원 파견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연합뉴스

AD

이재명 대통령은 1일 더불어민주당 부승찬 의원과 이훈기 의원을 온두라스에 특사로 파견한다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 이번 특사는 온두라스 새 정부 출범을 계기로 양국 간 우호 협력관계 증진을 위해 마련됐다. 특사단은 오는 3일부터 5일까지 일정을 소화한다.

강 대변인은 "특사단은 온두라스 신임 대통령을 예방해 이재명 정부의 국정철학과 대외정책을 설명하고 온두라스 새 정부와의 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 친서와 함께 전달할 계획"이라고 설명했다.

또 특사단은 온두라스 의회 의장 등 주요 인사와 면담을 갖고, 한-온두라스 양국관계를 더욱 강화해 나가려는 우리 정부의 의지를 전달할 계획이다.





AD

이 밖에도 "양국 간 경제, 문화, 인적 교류 등 다양한 분야에서의 협력 확대 방안에 대해 심도 있는 의견을 교환할 예정"이라고 강 대변인은 전했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>