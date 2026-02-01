함평군, 귀농·귀촌 홍보할 '동네작가' 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남 함평군청 전경.

AD

전남 함평군은 귀농어·귀촌 정책을 소개하고 도시민 농촌 유치 홍보 활동을 수행할 '귀농귀촌 동네작가'를 모집한다고 1일 밝혔다.

군은 농촌의 다양한 매력과 영농 현장의 생생한 정보를 전달할 '귀농귀촌 동네작가' 3명을 모집한다.

모집 대상은 영상 촬영과 이미지 편집이 가능한 개인 SNS 운영자 중 농촌과 귀농귀촌 가치 발굴에 관심 있는 함평군민이다. 다만, 로컬크리에이터 홍보단 등 유사한 사업 참여자는 참여가 제한된다.

선발된 동네작가는 ▲농촌생활 ▲귀농귀촌 ▲문화 ▲관광 등 다양한 지역 이야기를 담은 콘텐츠를 제작해 개인 SNS와 귀농귀촌 대표 플랫폼 등에 게시하게 된다.

활동 기간은 오는 11월까지이며, 활동 시 소정의 원고료가 지급된다.

모집과 관련한 자세한 사항은 함평군청 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있으며 신청은 함평군청 농어촌공동체과 귀농귀촌팀에 직접 방문하면 된다.





AD

함평군 관계자는 "도시민들에게 농촌의 다양한 매력을 생생하게 전달할 '귀농귀촌 동네작가' 모집에 많은 관심과 참여를 바란다"고 전했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>