KB국민카드, 3040세대 특화 'YOU Prime' 출시

'ALL·YOU·NEED' 브랜드체계 반영

KB국민카드는 3040세대 고객 소비 패턴과 라이프스타일을 반영한 'KB YOU Prime 카드'를 출시했다고 1일 밝혔다.

KB국민카드 신규 상품 브랜드 체계 'ALL·YOU·NEED' 가운데 'YOU' 영역을 대표하는 상품으로, 고객의 생활 방식에 따라 혜택을 선택할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

일상 전반에서 발생하는 다양한 소비 영역을 고려해 고객이 자신의 라이프스타일에 맞는 혜택 구성을 선택할 수 있도록 했다.

일상팩 또는 가족팩 중 하나의 서비스팩을 선택해 이용할 수 있다. 선택한 서비스팩에 따라 월 최대 6만원, 연 최대 72만원까지 할인받을 수 있다.

일상팩은 주유·배달·통신·보험·온라인 쇼핑 등 3040세대 일상 소비 영역 중심으로 구성됐다. 가족팩은 관리비·온라인 장보기·생활용품·학원 등 가족 중심 소비 패턴을 반영했다.

전월 이용실적이 기준에 근접했으나 충족하지 못한 경우를 고려한 '전월실적 채워드림' 서비스를 제공한다. 분기별 1회 신청할 수 있다.

해외 이용 시 국제브랜드 수수료 및 해외서비스 수수료를 면제했다. 마스터카드 또는 K-월드(JCB) 브랜드 선택 시 공항 라운지, 호텔·공항 발렛파킹 등 여행 관련 부가 서비스를 제공한다.





연회비는 3만원이다. 가족카드 발급 시 가족카드 연회비 7000원이 별도 부과된다.





