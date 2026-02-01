포항 송도∼항구동 잇는 1.36㎞ 해오름대교 개통…748억 투입 5년만에 완공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북도(도지사 이철우)는 지난달 31일 포항시 남구 송도동에서 북구 항구동을 잇는 해상교량(해오름대교) 건설사업인 '효자~상원 간 도로건설공사'개통식을 개최했다. 이철우 도지사, 국민의힘 김정재 이상휘 국회의원, 경북도의원 등 300여명이 행사에 참석했다.

효자~상원간 도로는 연장 1.36km 구간에 교량(사장교) 395m, 접속도로 965m 등 총사업비 748억원을 투입해 2021년 6월 28일 공사에 착공한 후 5년만에 개통됐다.

포항 해오름대교 개통식이 열리고 있다.

이번 도로 개통으로 송도해수욕장과 영일대해수욕장 간 이동시간을 애초 10분에서 3~4분대로 단축되고, 포스코 등 인근 산업단지 출퇴근 차량의 이동시간도 줄어 도심 교통량 분산 효과가 클 것으로 기대된다.

해오름대교는 동해 바다의 일출을 조망할 수 있는 전망대를 주탑 내부에 설치해 시민들이 언제든지 이용할 수 있고, 야간에는 사계절 경관조명을 설치하여 볼거리가 있는 명품 교량으로 탄생했다. 포항국제불빛축제, 운하축제 등 포항 지역 관광자원과 연계해 지역 상권 및 관광 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

아울러, 해오름대교는 2일 오후 2시를 기해 정식 개통된다.





이철우 경북지사는 "해오름대교는 경북 유일의 해상전망대를 갖춘 해상교량으로, 영일만의 새로운 볼거리를 제공하고, 포항으로 관광객을 유입시켜 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

