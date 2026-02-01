"3년만에"…삼성전자, '가장 일하고 싶은 기업' 1위 탈환

블라인드 조사서 23만 건 응답 분석 결과

현대차는 6위로 밀려나

토스 운영사 비바리퍼블리카 4위로 상승

삼성전자가 '한국 직장인이 가장 근무하고 싶어하는 기업' 1위 자리를 3년 만에 되찾았다는 설문 결과가 나왔다. 직장인들 사이에서 대기업 제조업과 IT 기업의 선호도가 여전히 강하게 나타난 가운데, 공기업과 플랫폼 기업에 대한 관심도 상위권에 포진했다.

삼성전자가 '한국 직장인이 가장 근무하고 싶어 하는 기업' 1위 자리를 3년 만에 되찾았다는 설문 결과가 나왔다.

1일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드는 지난해 1월 1일부터 12월 31일까지 플랫폼 이용자들을 대상으로 진행한 '가장 일하고 싶은 100대 기업' 설문 조사 결과를 공개했다.

응답 23만 6106건을 분석한 결과 삼성전자는 2022년 이후 처음으로 1위를 차지했다. 이번 조사에서 삼성전자를 선호 기업으로 선택한 응답자 가운데는 LG전자 직원과 공무원 비중이 눈에 띄게 높게 나타났다.

지난해 2년 연속 1위를 기록했던 현대자동차는 이번 조사에서 6위로 밀려났다. 반면 기아는 2023년 8위, 2024년 4위에 이어 다시 두 계단 상승해 2위에 올랐다.

쿠팡과 SK하이닉스는 각각 3위와 5위를 유지하며 상위권을 지켰다. 토스 운영사인 비바리퍼블리카는 전년 대비 세 계단 상승해 4위에 자리했다. 이어 한화에어로스페이스, 네이버, 현대오토에버, 포스코가 7~10위를 차지했다.

이번 조사에서 상위권 기업들은 반도체·자동차·방산 등 제조업과 IT 기반의 대기업이 다수를 차지했다. 이는 기술 기반 대기업이 여전히 직장인들에게 '일하고 싶은 직장'으로 인식되고 있음을 보여준다는 해석이 나온다.

상위 20위권을 보면 공기업도 강세를 보였다. 한국전력공사(12위), 한국가스공사(13위), 한국철도공사(15위), 서울교통공사(17위), 국민건강보험공단(18위) 등이 포함됐다. 게임업계와 금융·IT 플랫폼 기업의 선호도도 높게 나타났다. 넥슨(11위), 크래프톤(14위), 빗썸(16위), 카카오뱅크(19위), 당근마켓(20위) 등이 상위권에 이름을 올렸다.





블라인드 데이터 분석 담당자는 "지난해는 대기업 제조 직군과 금융·IT 업계에 대한 선호가 특히 두드러졌다"며 "응답자들이 함께 언급한 키워드를 보면 성과 기반 보상 체계가 기업 선택에 영향을 준 것으로 보인다"고 설명했다. 다만 그는 "이 같은 인기를 오랫동안 유지하는 기업은 극소수"라며 "내부 구성원들의 실제 경험과 외부 기대치 사이의 격차를 줄이는 노력이 지속적으로 이어져야 한다"고 덧붙였다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

