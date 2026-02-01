광주 화정아이파크, 전면 철거 뒤 재시공…2027년 1월 입주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

붕괴 사고 5년 만에 준공 일정 제시

현재 공정률 63%…마감 공정 진행

상가층 존치 논란 거쳐 일정 재조정

붕괴 사고로 7명의 사상자를 낸 광주 화정아이파크 신축 공사가 전면 철거와 재시공을 거쳐 2027년 1월 준공·입주할 것으로 보인다. 사고 발생 5년 만으로, 현재 공사는 마감 단계에 접어든 상태다.

서구가 화정아이파크 건설 현장. 서구 제공

1일 광주 서구와 HDC현대산업개발(HDC현산)에 따르면, 화정동 아이파크는 '광주 센테니얼 아이파크'로 재시공이 진행 중이며 현재 공정률은 63%다. 골조 공사는 모두 마무리됐고, 내부와 외부를 포함한 주요 마감 공정이 진행되고 있다.

HDC현산은 당초 2022년 1월 붕괴 사고 이후 사고 현장을 전면 철거한 뒤 재시공하겠다는 방침을 밝히고, 준공 시점을 2027년 12월로 제시한 바 있다. 그러나 철거 공사를 앞두고 근린생활시설이 들어서는 상가층 일부를 존치하는 계획이 알려지면서 입주예정자들의 반발이 이어졌다.

HDC현산은 전면 철거를 약속했으나, 공사 기간이 지나치게 길어질 수 있다는 이유로 예비 입주자들과 협의를 거쳐 상가층 지상부를 남기는 방향으로 계획을 다시 조정했다. 이 과정에서 준공 시점은 2027년 상반기로 한 차례 앞당겨졌다.

이후 공사 여건이 비교적 안정적으로 유지되면서 최종적으로는 2027년 1월 입주가 가능할 것이라는 전망이 나왔다. HDC현산은 국내에서 처음으로 전면 철거 후 재시공을 진행하는 사례인 만큼 공사 기간을 넉넉히 잡았으나, 공사 과정에서 우려됐던 비산먼지와 소음 등 민원이 예상보다 적어 전체 일정이 단축된 것으로 보고 있다.

HDC현산은 이같은 공사 진행 상황과 향후 일정 등을 지난달 24일 입주예정자를 대상으로 한 설명회를 통해 공유했다. 회사 관계자는 "정확한 입주일과 입주 절차는 입주 3개월 전에 다시 안내할 계획"이라며 "마지막까지 안전과 품질을 최우선으로 공사를 마무리하겠다"고 밝혔다.





앞서 2022년 1월 11일 광주 서구 화정동 아이파크 신축 현장에서는 39∼23층 바닥면과 천장, 내·외부 구조물이 한꺼번에 붕괴되며 현장 작업자 6명이 숨지고 1명이 다치는 사고가 발생했다.





