속초시, 상반기 공공일자리 참여자 80명 모집…2일부터 접수

강원도 속초시는 2월 2일부터 6일까지 5일간 저소득층과 장기실업자 등 취업 취약계층을 대상으로 공공일자리사업 참여자를 모집한다.

이번 사업은 지역 주민의 생계 안정을 돕고 안정적인 일자리를 제공하기 위해 마련됐다.

모집인원은 총 80명이다. 지역공동체 일자리 70명과 행복일자리 10명을 선발한다. 참여자는 폐스티로폼 자원재생사업, 관내 환경정비, 행정업무 보조 등 25개 사업장에서 근무한다.

참여 대상은 속초시에 거주하는 만 18세 이상 만 64세 이하의 저소득층 및 취업 취약계층이다. 기준 중위소득 70% 이하이면서 주민등록세대 기준 재산(토지, 건축물, 주택, 자동차 등 재산액 합계)이 4억 원 이하인 시민이 신청할 수 있다.

근무 기간은 3개월이다. 주 30시간 근무하며 2026년 최저시급(1만320원)을 적용해 임금을 지급한다. 4대 보험 가입과 주휴수당, 연차수당도 보장한다.

참여를 희망하는 시민은 신분증과 주민등록등본을 지참해 속초시청 지역경제과를 방문해 접수하면 된다. 문의는 지역경제과로 하면 된다. 선발자는 2월 23일 개별 통보한다.





속초시 관계자는 "이번 공공일자리를 통해 취약계층의 생계 안정에 기여하고 지역사회의 일자리 창출에도 도움이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

