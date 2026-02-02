설 연휴 닷새간 4대궁·왕릉 '활짝'…경복궁선 세화 선물

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14~18일 휴무 없이 무료 개방

재난 경보 '주의'로 격상해 안전 총력

국가유산청과 정귀자 서울특별시 무형유산 민화장 보유자가 함께 제작한 '십이지신 붉은 말 수문장'

국가유산청은 설 연휴 기간인 14일부터 닷새간 4대궁과 조선왕릉을 무료로 개방한다고 2일 밝혔다. 평소 시간제 제한 관람으로 운영하던 종묘의 문도 활짝 연다. 다만 창덕궁 후원은 제외하며, 연휴 다음 날인 19일은 전 기관이 휴관한다.

경복궁에서는 새해의 복을 기원하는 특별한 행사가 관람객을 맞는다. 16일부터 사흘간 경복궁 흥례문 광장에서 '병오년 설맞이 세화 나눔' 행사를 진행한다. 세화는 조선 국왕이 신년 축하의 뜻을 담아 신하들에게 하사하던 그림이다. 질병과 재난을 막고 행운을 비는 의미가 담겨 있다.

올해 배포하는 세화는 정귀자 서울특별시 무형유산 민화장 보유자와 협업해 제작한 '십이지신 붉은 말 수문장'이다. 수문장 교대 의식이 끝나는 오전 10시 20분과 오후 2시 20분, 하루 두 차례에 걸쳐 회당 1000부씩 선착순으로 증정한다. 현장을 찾지 못한 시민들은 국가유산진흥원 누리집 등을 통해 디지털 그림을 내려받을 수 있다.





서오릉 명릉

국가유산청은 연휴 기간 관람객 급증과 건조한 날씨에 대비해 안전 관리 수위를 높인다. '국가유산 재난 위기 경보'를 기존 '관심' 단계에서 '주의' 단계로 한 단계 격상하고, 화재 취약 목조문화유산에 대한 사전 안전 점검을 강화할 방침이다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

