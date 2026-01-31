해운대부민병원, 외과 전문의 이기윤 과장 영입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복강경·응급 외과 진료 역량 강화… 2월 2일부터 진료

해운대부민병원(병원장 강대환)은 외과 전문의 이기윤 과장을 신규 영입하고 오는 2월 2일부터 본격적인 진료에 들어간다고 전했다.

2월 신규의료진 외과 이기윤 과장.

이기윤 과장은 복강경과 단일공 수술을 비롯해 맹장, 탈장, 담낭, 위장관 수술 등 다양한 외과 질환 치료 분야에서 풍부한 임상 경험을 갖춘 전문 의료진이다. 특히 급성 복증, 복막염, 장폐색, 복부 외상 등 응급을 필요로 하는 외과 질환 진료에서도 전문성을 보유하고 있다.

이 과장은 부산백병원 간담췌외과 임상강사와 부산대학교병원 외과 겸임교수를 역임, 해운대부민병원 외과 과장과 부산보훈병원 외과 부장을 지낸 바 있다. 현재는 대한외과학회, 대한대장항문학회, 한국간담췌외과학회 정회원으로 활발한 학술 활동도 이어가고 있다.

해운대부민병원은 이번 외과 전문의 영입을 계기로 복강경 수술을 포함한 외과 진료의 전문성을 한층 강화하고, 응급 상황에 대한 대응 체계를 더욱 공고히 해 보다 체계적인 환자 중심 진료 서비스를 제공할 계획이다.





강대환 해운대부민병원장은 "복강경·단일공 수술부터 응급 외과 질환까지 폭넓은 진료 경험을 갖춘 이기윤 과장의 합류는 병원의 외과 진료 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라며 "분야별 전문 의료진을 지속적으로 확충해 지역 환자들이 신뢰하고 찾을 수 있는 의료기관으로 자리매김하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

