정청래 "네 번의 민주정부, 이해찬 덕…김대중·노무현, 두 팔 벌려 맞아줄 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회에서 이해찬 전 총리 영결식 열려

"민주주의, 한반도 평화, 지역균형발전 민주당 DNA"

정청래 더불어민주당 대표는 31일 "이해찬 전 총리님은 더불어민주당의 정신적 지주였다"며 "김대중, 노무현, 문재인, 이재명 대통령과 함께 네 번의 민주정부를 탄생시킬 수 있었던 것은 당의 탁월한 나침판으로서 당을 올바른 길로 지도해주신 이해찬 전 총리 덕분"이라고 평가했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 이 전 총리 영결식에서 "이 전 총리는 대한민국을 민주공화국으로 이끄는 거인이셨다"며 삶을 되돌아봤다. 그는 "올바른 정치의 표상이셨던 이해찬 전 총리님과 동시대에 함께했다는 것이 자랑스럽다"며 "참 엄하지만 따뜻했던 분, 민주당의 거목 이해찬 전 총리님을 오래오래 기억하겠다"고 밝혔다.

연합뉴스

AD

그는 "'진실, 성실, 절실'하라고 강조했던 이 전 총리의 말씀을 기억하며, 민주주의와 한반도 평화, 지역균형발전을 향한 이해찬 정신을 계승하겠다"며 "민주주의를 향한 뜨거운 열정, 한반도 평화를 향한 확고한 철학, 지역균형발전을 향한 굳은 신념을 민주당의 DNA로 아로새겨서 다함께 매진하겠다"고 밝혔다.

이어 "이제 그곳에서 김대중 대통령님도 만나고, 노무현 대통령님도 만나겠다"며 "아마도 활짝 웃으시며 그동안 참 수고 많았다고 두 팔 벌려 반겨주실 것"이라고 말했다.





AD

정 대표는 이 전 총리가 별세한 베트남 출장 후 만나기로 했던 일정을 소개하며 "일정을 아직도 제가 지우지 못하고 있다"며 "끝내 이루지 못한 약속이 되어 가슴이 미어진다"고 했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>