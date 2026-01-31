[이 주의 책]기술의 시대, 다시 인간을 생각하다 '호모 모달러'

이 책의 제목이자 중심 개념인 '호모 모달러(Homo Modaller)'는 저자가 직접 만들어낸 조어다. 단순히 여러 모달이나 기술을 능숙하게 다루는 인간을 뜻하지 않는다.

'모달러' 앞에 인간을 의미하는 라틴어 '호모'를 덧붙인 이유는, 기술의 방향을 결정하는 것은 기능이나 효율이 아니라 인간으로서의 인지와 존엄이라는 저자의 확고한 믿음 때문이다. 저자는 인간이 어떤 존재로 서 있느냐에 따라 기술은 차가운 도구가 될 수도, 인간의 존재 본질을 확장하는 동반자가 될 수도 있다고 주장한다.

인공지능이 일상이 된 시대, 우리는 종종 설명하기 어려운 방향 감각의 상실을 경험한다. 호모 모달러는 알고리즘과 자동화의 거센 흐름 속에서 인간의 인지와 온기, 그리고 존엄은 과연 어디에 놓여 있는가라는 철학적 사유에서 출발한다. 이 사유의 여정은 하나의 상징적 서사를 통해 펼쳐진다. 저자는 'AI'라는 이름의 배에 몸을 싣고 항해를 시작해, 그 여정 속에서 열두 명의 현인들과 대화를 나눈다. 이 대화들은 정답을 제시하기 위한 것이 아니라, 인간이 스스로의 기준을 다시 세우기 위해 던지는 질문들이다. 독자는 이 항해를 따라가며 기계의 속도가 아닌, 자기 존재의 리듬에 귀 기울이게 된다.

이 모든 사유의 출발점에는 저자의 할머니가 남긴 낡은 노트 한 권이 놓여 있다. 할머니의 노트는 속도와 효율이 지배하는 시대에도 사라지지 않는 기억과 돌봄, 인간의 온기를 상징한다. 저자는 이 노트를 품은 채 알고리즘의 바다 한가운데로 나아가며, 삶의 질감을 다시 손으로 빚어내는 선택을 한다.

책은 AI가 주도하는 기계의 시대 속에서 인간은 어떤 존재로 서 있어야 하는가를 집요하게 묻는다. 책에서 AI 문명은 자율적인 힘이 아니라, 하나의 거대한 거울로 그려진다. 거울은 스스로 아무것도 만들어내지 않는다. 그 앞에 선 인간의 인지와 태도, 숨결을 그대로 비출 뿐이다. 이러한 철학은 책의 표지 이미지에도 상징적으로 담겨 있다. 표지 속 거울에는 잔잔한 작은 호수가 비친다. 이는 저자가 사유의 원점으로 되돌아가 마주한 헨리 데이비드 소로의 호수, 곧 자연처럼 고요한 인간의 마음을 가리킨다. 기술이라는 거울 속에서 다시 자연을 바라보는 이 이미지는, 인간의 내면 역시 본래 자연과 다르지 않다는 메시지를 전한다.

저자는 우리가 기술 앞에서 느끼는 불안과 혼란의 원인이 기술 발전의 속도에 있는 것이 아니라, 인간이 스스로의 인지와 존엄을 점점 잃어가고 있는 데 있다고 말한다. 호모 모달러는 기계를 정복하거나 효율적으로 활용하는 법을 안내하는 책이 아니다. 인간 안의 호모를 다시 깨우기 위한 책이다.





기술이 인간과 그 어느 때보다 가까워진 시대이기에, 역설적으로 지금이야말로 기술이 아닌 인간의 마음을 다시 꺼내야 할 때라고 강조한다.





