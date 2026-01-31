대전아트필하모닉오케스트라, '신년음악회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오디션 선발 지역 청년 음악가들...오케스트라로 호흡 맞추는 첫 공식 무대

대전아트필하모닉오케스트라가 오는 2월 3일 오후 7시 30분 대전시립연정국악원 큰 마당에서 제8회 정기연주회 '신년음악회'를 개최한다.

이번 연주회는 1월 초 공개 오디션을 통해 선발한 39세 이하 지역 청년 음악가들이 하나의 오케스트라로 호흡을 맞추는 첫 공식 무대다. 대전아트필의 새로운 출발을 알리는 동시에, 이들이 그려낼 젊고 역동적인 음악적 방향성을 미리 엿볼 소중한 기회가 될 전망이다.

지난해 총 24회의 공연을 성공적으로 마치며 지역 클래식 인재 양성에 기여해 온 대전아트필은 올해 역시 25회 이상의 공연을 기획하며 시민들과 더욱 가까이 호흡할 예정이다.

이번 연주회는 예술감독 겸 상임지휘자 정치용의 지휘로, 2026년 희망을 담은 화려한 프로그램으로 꾸며진다. 빈 신년 음악회의 전통을 잇는 요한 슈트라우스 2세의 명곡부터 모차르트, 차이콥스키의 걸작까지 폭넓게 아우른다.

첫 무대는 슈트라우스 2세의 오페레타 '박쥐' 서곡으로 경쾌하게 문을 연다. 이어 한국예술종합학교 교수이자 국내외에서 활발한 활동을 펼치고 있는 플루티스트 이예린이 협연자로 나선다. 모차르트의 '플루트 협주곡 제2번 라장조'를 선보이며 이예린의 섬세한 음악적 표현력으로 모차르트만의 특유의 매력을 선사할 예정이다.

2부는 슈트라우스 2세의 이국적인 색채가 가득한 오페레타 '집시남작 서곡'과 웅장하면서도 품격이 있는 '황제 왈츠'가 이어지며 분위기를 한층 더 끌어올릴 예정이다.

마지막은 차이콥스키의 '이탈리아 기상곡'으로 장식한다. 이 곡의 역동적인 관현악법은 대전아트필이 새롭게 내딛는 눈부신 여정을 상징적으로 보여준다.

대전아트필 관계자는 "이번 신년음악회는 시민들께 클래식의 아름다움을 전함과 동시에, 새롭게 구성된 대전아트필의 젊은 에너지를 증명하는 시간이 될 것"이라고 전했다.





연주회에 대한 자세한 사항은 대전시립예술단 홈페이지에서 확인할 수 있으며 기타 문의는 대전시립예술단 비상임예술단으로 하면 된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

