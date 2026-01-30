유로존 지난해 경제 1.5% 성장…예상치 상회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

獨 4분기 0.3% 성장, 3년 만 최고

유로 대비 달러, 4년반 만에 최저

유럽 수출 경쟁력 약화할 듯

유럽연합통계기구인 유로스타트는 유로존(유로화 사용 21개국)의 지난해 경제 성장률이 1.5%로 잠정 집계됐다고 30일(현지시간) 발표했다.

프랑스의 슈퍼마켓. 로이터연합뉴스

AD

이 같은 성장률은 블룸버그의 전망치인 1.4%, 유럽연합(EU) 행정부 격인 EU 집행위원회가 예상한 1.3%를 뛰어넘는 수준이다. 유로존 연간 경제 성장률은 2023년에는 0.4%, 2024년에는 0.9%에 각각 그친 바 있다.

27개 회원국을 둔 유럽연합(EU)의 작년 잠정 경제성장률은 유로존보다 0.1%포인트 높은 1.6%라고 유로스타트는 전했다.

지난해 4분기만 보면 유로존과 EU의 국내총생산(GDP)은 전분기보다 0.3% 각각 성장한 것으로 잠정 집계됐다. 회원국 별로는 리투아니아의 4분기 경제성장률이 전분기 대비 1.7%로 가장 높았다. 스페인과 포르투갈이 각각 0.8%로 뒤를 이었다. 아일랜드는 -0.6%로 회원국 가운데 유일하게 역성장을 기록했다.

유로존 경제의 '엔진'인 독일 경제도 지난해 4분기에 예상치 0.2%를 웃도는 0.3% 성장, 3년 만에 가장 좋은 분기 성장률을 기록했다. 독일 경제는 지난해 전체만 놓고는 0.2% 성장해 앞선 2년의 역성장 추세를 뒤집었다.





AD

AP통신은 올해는 달러 약세에 따른 수출 가격 경쟁력 약화라는 위협에 직면했다고 짚었다. 유로화 대비 달러 가치가 4년 반 만에 최저치로 떨어진 가운데 유로화는 지난 1년 동안 달러 대비 14.4% 상승해 30일 기준으로 1유로당 1.19달러에 거래되고 있다. 시장 전문가들은 달러 약세가 지속될 경우 유럽중앙은행(ECB)이 경기 부양을 위해 올해 말 금리를 인하할 가능성이 있다고 본다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>