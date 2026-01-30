오산 세교↔판교·야탑역 8303번 광역버스 내달 2일 운행 개시

경기도 오산시는 세교1·2지구와 성남 판교·야탑역을 오가는 '8303번' 광역버스가 다음달 2일부터 운행을 시작한다고 30일 밝혔다.

다음달 2일부터 오산 세교1·2지구와 성남 판교·야탑역을 오가는 '8303번' 광역버스. 오산시 제공

이 노선은 다음달 2일 오산 세교 한신더휴에서 출발하는 첫차를 시작으로 2대의 버스가 투입돼 하루 8회 운행한다. 오산시내 주요 정차 지역은 세교 한신더휴→오산초등학교→세교2지구 7단지→호반써밋라포레→세교고인돌공원→죽미마을입구→세마중고교→세마역 등이다.

이번 노선 개통으로 오산에서 성남 판교·야탑역을 오가는 광역버스는 기존 원도심·운암지구의 8301번, 8302번을 포함해 3개 노선으로 늘었다.

시는 노선 개통으로 세교지구 주민들이 판교역·야탑역은 물론 신분당선·경강선·수인분당선 환승을 통한 서울 등 출퇴근 여건도 개선될 것으로 기대한다.





시 관계자는 "앞으로도 시민 수요를 면밀히 반영해 대중교통 노선을 지속해서 확충하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

