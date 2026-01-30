평택시, 5개 계층별 일자리사업 추진…708명 규모 채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'청년층 인턴' 내달 6일까지 모집

신중년 경력·지역공동체 일자리도 제공



경기도 평택시는 올해 민생경제 회복을 위해 계층별로 5개 일자리 사업을 추진해 708명에게 일자리를 제공할 계획이라고 30일 밝혔다.

시가 1월부터 시행 중인 '대학생 인턴 사업'과 '공공근로사업'에는 현재 226명이 근무하고 있다.

다음 달에는 ▲청년층 인턴 사업(32명) ▲5060 신중년 경력형 일자리 사업(14명) ▲지역공동체 일자리 사업(14명)의 참여자를 모집할 예정이다.

시는 우선 청년에게 공공기관 실무경험을 제공하는 '청년층 인턴'을 다음 달 6일까지 모집 중이다. 다음 달 2일부터 11일까지는 5060 중년층을 대상으로 공공기관 행정지원 분야 재취업을 지원하는 '5060 신중년 경력형 일자리' 참여자를 모집한다.

취업 취약계층을 대상으로 통·번역 서비스, 지역 환경개선 등의 일자리를 제공하는 '지역공동체 일자리 사업'도 시행한다. 모집 기간은 다음 달 2일부터 11일까지다.

각 사업의 신청 자격, 근무 기간 및 근로 조건 등 세부 사항은 평택시 일자리경제과로 문의하거나 평택시청 홈페이지의 '시험·채용정보'를 통해 확인할 수 있다.





정장선 평택시장은 "이번 일자리 사업이 시민들의 생활 안정에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "직접 일자리 외에도 민간 기업과의 연계를 통해 시민들에게 더 많은 일자리를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

