대중문화교류위, 특별위원 5명 위촉…李대통령 "韓문화 세계 무대서 더욱 빛나게 해달라"

마이클 라피노 라이브네이션 회장 등 세계 대중문화 전문가 위촉

K문화 글로벌 진출·협력 자문

이재명 대통령은 대통령 직속 대중문화교류위원회가 위촉한 5명의 특별위원에 "깊은 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 우리 문화를 세계 무대에서 더욱 빛나게 해주시리라 기대한다"고 밝혔다.

이 대통령은 30일 엑스(X·옛 트위터) "K-콘텐츠와 세계를 잇는 새로운 교류의 장을 함께 열어갈 대통령 직속 대중문화교류위원회 특별위원 다섯 분을 위촉했다"면서 이같이 썼다. 그러면서 "대한민국 대중문화의 세계화를 위해 뜻을 모아주신 위원 여러분께 깊은 감사를 전한다"며 "문화로 세계를 잇는 귀한 여정을 함께하게 돼 매우 든든하다"고 덧붙였다.

위원회가 이번에 위촉한 특별위원은 마이클 라피노 라이브네이션 회장, 몬테 립먼 리퍼블릭 레코즈 회장, 무라마츠 슌스케 소니뮤직 엔터테인먼트 재팬 회장, 제이 펜스케 펜스케 미디어 코퍼레이션 회장 겸 최고경영자(CEO), 프레드 데이비스 레인그룹 파트너 겸 음악 부문 글로벌 공동대표 등 5명이다.

위원회는 이들이 세계 음악·미디어·공연·투자 분야를 이끄는 전문가로, 향후 한국 대중문화의 세계시장 진출과 글로벌 협력 확대를 위한 정책 자문을 맡게 된다고 설명했다. 특별위원 임기는 위촉일로부터 2년이다.

위촉식에서는 박진영 공동위원장이 특별위원들에게 호작도 문양을 담은 북 모형의 위촉패를 전달했다. 박 공동위원장은 "세계 엔터테인먼트 산업의 실질적 리더들이 참여해 준 것에 대해 진심으로 감사하다"며 "K-팝이 세계인들이 소통하고 가까워지는 플랫폼으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

위원회는 지난해 10월 1일 대통령 직속 자문기구로 출범했으며, 이번 특별위원 위촉을 계기로 세계 엔터테인먼트 산업계와의 장기적·전략적 협력을 본격화하겠다는 방침이다.





한편 위원회는 정부위원으로 10개 관계부처 차관 등이 참여하고, 대중음악·게임·웹툰·애니·영화·영상·라이프스타일·투자·정책 등 분과를 두고 민간 전문가들과 함께 대중문화교류 정책의 국가 비전 수립과 민관협력 강화 방안을 논의하고 있다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

