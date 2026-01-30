남양주시, 청년정책협의체 신규 위원 위촉·정기회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시는 지난 29일 시청 여유당에서 '2026년 남양주시 4기 청년정책협의체 위촉식 및 정기회의'를 개최했다고 30일 밝혔다.

남양주시가 지난 29일 시청 여유당에서 '2026년 남양주시 4기 청년정책협의체 위촉식 및 정기회의'를 개최하고 있다. 남양주시 제공

4기 청년정책협의체는 2025년부터 활동을 시작해 '청년축제 유플페', '청년쌀롱', '정책제안' 등 다양한 청년 주도 사업을 추진하며 시정 전반에 청년의 목소리를 반영해 왔다. 시는 청년 참여 확대와 정책 반영의 실효성 강화를 위해 신규 위원 5명을 추가 위촉했다.

이날 회의에서는 2025년 주요 활동 성과와 함께 2026년 추진 방향을 공유했으며, 상반기 정책 제안과 실행 방안을 논의했다. 향후 정기회의는 격월로 운영되며, 정책 제안, 모니터링, 홍보 등 다양한 활동을 전개할 예정이다.

위촉식에 참석한 김상수 부시장은 "청년과의 적극적인 소통을 통해 남양주형 청년정책이 실현되길 바란다"며 청년정책협의체의 활동을 응원했다.

남양주시 관계자는 "청년정책협의체는 시정에 청년의 다양한 목소리를 반영하는 핵심 창구"라며 "협의체와 함께 청년의 삶에 실질적인 변화를 줄 수 있는 정책을 만들어가겠다"고 말했다.





시는 앞으로도 청년이 주도적으로 시정에 참여할 수 있도록 협의체 활동을 지속적으로 지원할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

